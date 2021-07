Wunstorf

Die Sicherheitsberater für Senioren wollen nach einer Corona-Zwangspause wieder stärker in die Öffentlichkeit treten. Bei einem Treffen in der Wunstorfer Feuerwache haben sie Pläne geschmiedet und zwei langjährige Mitstreiter verabschiedet. Aktuell gehören zehn Freiwillige zu der Runde.

Die Ehrenamtlichen sollen dabei helfen, in ihren Kreisen über aktuelle Maschen von Kriminellen und Unfallgefahren im Verkehr zu informieren. „Für ihr Engagement zolle ich Ihnen höchsten Respekt“, sagte Kommissariatsleiter Thomas Broich. Die Polizei betreut die Berater gemeinsam mit der Stadt.

Die Kontaktbeamtin der Polizei, Stephanie Hackmann, kündigte an, dass sie ab dem 6. August wieder an jedem ersten Freitag eines Monats auf dem Wunstorfer Wochenmarkt stehen will. „Wir müssen unbedingt Präsenz zeigen, weil derzeit viele Menschen wieder mit Schockanrufen um ihr Geld gebracht werden sollen“, sagte sie. „Ich befürchte, dass auch schon in Wunstorf der eine oder andere geprellt wurde, auch wenn wir davon noch nicht erfahren haben.“ Wegen der aktuellen Maskenpflicht kommen die Ehrenamtlichen wahrscheinlich nur stundenweise auf dem Markt mit dazu.

Lesen Sie auch Wunstorf: Personalwechsel bei der Polizei - Neue Kontaktbeamtin für Wunstorf

Neues Projekt gegen Vereinsamung

Wenn das Wunstorfer Wirtschaftswochenende Anfang September stattfindet, wollen die Sicherheitsberater sich auf einem Stand im Freien zeigen. Unter anderem wollen sie für ein neues Projekt zur häuslichen Nachbarschaftshilfe namens Duo werben. Zunächst soll eine Gruppe von 15 Ehrenamtlichen ausgebildet werden, die auf unterschiedliche Weise regelmäßigen Kontakt zu Nachbarn halten sollen. „Das soll ein Projekt gegen die Vereinsamung sein. In der Pandemie haben wir gemerkt, dass das echt notwendig ist“, sagte der städtische Sozialarbeiter Jörg Albrecht.

Albrecht will auch einen Besuch beim Deutschen Seniorentag in Hannover organisieren. Außerdem sollen die Sicherheitsberater im Herbst auch wieder an einer Fortbildung mit der Polizei teilnehmen können.

Kommissariatsleiter Thomas Broich (von links), Sozialarbeiter Jörg Albrecht und die Kontaktbeamtin der Polizei, Stephanie Hackmann (rechts), danken Ursula Moch-Leidigkeit und Wilfried Helbsing für ihre Mitarbeit. Quelle: Sven Sokoll

Moch-Leidigkeit und Helbsing hören auf

Ursula Moch-Leidigkeit hat sich schon 2013 in Neustadt zur Beraterin ausbilden lassen, als die Wunstorfer Gruppe noch nicht existierte. Die 81-jährige ist auch in der AWO aktiv und ist gut in Wunstorf vernetzt. „Sie hat auch immer gern vor großen Gruppen geredet“, sagte Broich. Er dankte ihr ebenso herzlich wie Wilfried Helbsing, der 2016 in Wunstorf angefangen hat.

Der 76-Jährige hat die Sicherheitstipps eher in kleineren Kreisen verbreitet und wollte sich auch aus der ersten Reihe zurückziehen. Der frühere Mitarbeiter der Stadt hat aber angeboten, den Sicherheitsberatern weiterhin zu helfen.

Von Sven Sokoll