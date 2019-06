Bokeloh

Die Sanierung des Freibads Bokeloh hat den Saisonstart um mehr als einen Monat verzögert. Nun soll das Bad an der Steinhuder Straße am Sonnabend, 22. Juni, öffnen. Die Bäderbetriebe Wunstorf haben die Preise für die Saisonkarten entsprechend angepasst. Erwachsene zahlen statt 80 Euro nun 55 Euro. Für Jugendliche kostet die Karte 20 Euro. Sie sparen 10 Euro. Eine Familienkarte gibt es für 95 Euro, statt für 140 Euro.

Erstmals Vorverkauf für Saisonkarten

Die Bäderbetriebe bieten am Donnerstag, 20. Juni, und Freitag, 21. Juni, jeweils von 12 bis 18 Uhr erstmals einen Vorverkauf für die Saisonkarten an. Damit sollen am Eröffnungstag lange Wartezeiten an der Kasse vermieden werden, teilt Geschäftsführer Christoph van Bebber mit.

Freibadfreunde pflegen die Grünanlagen

Mitglieder des Freibadvereins und Badfreunde treffen sich zur Pflege der Grünanlage am Freitag, 21. Juni, ab 14 Uhr. Arbeitsgeräte sind mitzubringen. Es reicht aber auch Arbeitskraft. Aufgrund eines Trauerfalls wurde der ursprünglich für Freitag, 14. Juni, geplante Termin um eine Woche verschoben.

Von Rita Nandy