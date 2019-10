Kolenfeld

Als die fünf Wertungsrichter die Tiere bei der Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht zu Wunstorf und Umgebung begutachteten, gefiel ihnen das Ergebnis gut. „40 der 313 Tiere haben Noten in den obersten beiden Kategorien erhalten, das ist schon ein hohes Niveau“, sagte Ausstellungsleiter Olaf Metzner. Den Titel der Vereinsmeister sicherte sich dabei die Zuchtgemeinschaft Mues mit einem Zwerg-Welsumer. Die bestbewertete Taube unter den Vereinsmitgliedern zeigte Martin Hasse mit einem Deutschen Modeneser.

Schon bei der Eröffnung am Sonnabend verzeichneten die Züchter einen guten Besuch auf dem Kolenfelder Mönchehof. Ein besonderer Anziehungspunkt war die Hühner-Bezirksschau mit Welsumern und Zwerg-Welsumern. „Leider können unsere Jugendlichen nicht bei uns nicht ausstellen, weil sie bei einer übergeordneten Ausstellung sind“, sagte Metzner. Die Kleinsten unter den Besuchern tummelten sich gern in der Ecke, in der frisch geschlüpfte Küken zu beobachten waren.

Von Sven Sokoll