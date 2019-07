Wunstorf

Erstmals ist ein Bundeswehr-Transportflugzeug vom Typ A400 M unmittelbar an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr als Tankflugzeug für Jets beteiligt. Der Kommodore des Wunstorfer Lufttransportgeschwaders 62 (LTG 62), Ludger Bette, verabschiedete am Freitagmittag zwei Piloten und 20 Soldaten in den Einsatz...