Wunstorf

Das Projekt „3000 Schritte“ stoppt seine Stadtspaziergänge. Die Wiederaufnahme soll erst nach Aufhebung aller Warnstufen wieder erfolgen. Am vorigen Freitag haben sich die Mitglieder des Projekts „3000 Schritte für die Gesundheit“ im Vereinsheim des TuS Wunstorf getroffen. Gemeinsam mit Ulrich Springhorn, dem Koordinator für das Bewegungsnetzwerk Wunstorf 50 Plus, haben sie zwei Punkte der Tagesordnung abgearbeitet. Dabei ging es zum einen um eine Bilanz seit dem Bestehen und zum anderen um die Corona-Situation.

Gruppe wünscht sich anderen Treffpunkt

Das Projekt „3000 Schritte“ besteht jetzt seit zweieinhalb Jahren. Innerhalb des Erfahrungsaustausches dazu entstanden nach Angaben der Organisatoren lebhafte Darstellungen. Alle Begleiterinnen und Begleiter berichteten über ihre positiven Erfahrungen, sei es über die hohe Teilnehmerzahl, das Engagement der Teilnehmer und einfach nur dem Spaß in dieser Gruppe. Aus diesen Erfahrungen leiteten die Teilnehmer Vorschläge ab und gaben Anregungen wie beispielsweise die Verlegung des Treffpunktes an einen etwas weniger lebhaften Ort im Stadtzentrum. Bislang hatten sich die Teilnehmer immer dienstags um 10 Uhr am Stadttheater getroffen.

Sorge um Gesundheit steht im Mittelpunkt

Höchst emotional diskutierte die Runde im zweiten Punkt zur weiteren Vorgehensweise im Hinblick auf die Stadtspaziergänge. Vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Werte im Zusammenhang mit Corona besprachen die Teilnehmer die enormen Auswirkungen der beschlossenen Warnstufen auf die Organisation der Rundgänge. Im Mittelpunkt standen aber die Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer und der Bewegungsbegleiter.

Rundgänge beginnen erst nach Aufhebung der Warnstufen

Unter Berücksichtigung, dass alle Rundgänger zur Corona-Risikogruppe gehören, sei es nach Auffassung aller Anwesenden geradezu unverantwortlich, die Rundgänge fortzusetzen. Deshalb beschlossen die Projektmitglieder den sofortigen Stopp der Stadtspaziergänge, verbunden mit der Maßgabe, erst nach Aufhebung aller Warnstufen wieder zu beginnen.

Die Bewegungsbegleiter freuen sich, die Spaziergänger recht bald und vor allen Dingen gesund wiederzusehen, wenn es wieder heißt: „3000 Schritte für die Gesundheit“. Dann treffen sich die Spaziergänger wieder an jedem Dienstag um 10 Uhr. Das hat Volker Napp für das Projekt mitgeteilt.

Von Anke Lütjens