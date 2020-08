Steinhude

Nach dem Fund eines Motorblocks mit Holzpropeller im Steinhuder Meer haben nun die Untersuchungen zur Herkunft begonnen. Dabei soll auch herausgefunden werden, von welchem Flugzeugtyp die Überreste stammen. Bei Aufräumarbeiten waren sie am Donnerstag, 13. August, etwa 300 Meter vor der Badeinsel aufgefallen. Nach den ersten Recherchen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein britisches Flugzeug.

Wie das Landesamt für Denkmalpflege mitteilt, beschäftigt sich der ehrenamtliche Arbeitskreis Luftfahrtarchäologie derzeit intensiv mit dem Fund. „Dieser Kreis will vor allem Fliegerschicksale aufklären und kennt sich wahnsinnig gut aus“, sagte Henning Haßmann, der beim Landesamt die Abteilung für Archäologie leitet.

Experten sehen sich Fund am Mittwoch an

Für den Arbeitskreis deutet alles darauf hin, dass es sich um ein einmotoriges Flugzeug der Briten handelt. Zwei Experten sollen sich den Motorblock mit Holzpropeller beim städtischen Baubetriebshof am Mittwoch, 19. August, im Original ansehen. Der Fund liegt dort in einem Wasserbad.

Stammen die Teile tatsächlich von einem britischen Flugzeug, würde dies die weiteren Verfahren erleichtern. Denn vor allem die USA haben sehr hohe Anforderungen, wie mit Funden ihrer Kriegsflugzeuge umzugehen ist. Sie wollen vor allem ihre Kriegstoten möglichst immer heimholen. Zu dem konkreten Fund im Steinhuder Meer sind laut Arbeitskreis allerdings keine vermissten Piloten bekannt. Es ist also nicht damit rechnen, dass dort noch Tote unter Wasser liegen.

Die Fundstelle ist vom Steg an der Badeinselgastronomie gut zu sehen. Quelle: Sven Sokoll

Behörden sehen keine Gefahr mehr für Badegäste

Allerdings befindet sich derzeit noch ein weiteres Aluminiumteil im Wasser. „Dabei handelt es sich aber wahrscheinlich um den Wrackteil eines anderen Flugzeugs“, sagt Haßmann.

Die Forscher vermuten, dass die Maschinen beim Abschuss in mehrere Teile zerrissen sind. Über dem Steinhuder Meer sind im Zweiten Weltkrieg oft Kampfflugzeuge abgeschossen worden. Die alliierten Piloten konnten sich auch in der Dunkelheit gut an der reflektierenden Fläche des Sees orientieren. „Das wusste die deutsche Luftabwehr aber irgendwann“, sagte Haßmann. Die meisten Flugzeugteile seien unmittelbar nach dem Krieg geborgen worden.

Mit den Kampfmittelbeseitigern des Landes haben die Denkmalpfleger besprochen, dass keine der beiden Institutionen jetzt noch den Wunsch nach weiteren Suchen hat. Eine besondere Gefahr gehen für die Nutzer des Steinhuder Meer von der Stelle nicht aus.

Museum könnte Propeller übernehmen

Was aus dem Propeller in Zukunft wird, ist noch offen. Nach einem Übereinkommen mit Großbritannien will der Staat die Teile seiner Flugzeuge nicht zurückhaben. Und auch das Landesamt für Denkmalpflege und die Domänenverwaltung haben kein Interesse, es zu behalten. „Wenn ein Museum es haben möchte, könnten wir bei der Konservierung zumindest helfen“, sagte Haßmann.

Der hannoversche Geologe Harald G. Düll hatte kurz nach der Bergung vermutet, dass es sich bei dem Flugzeug um eine deutsche Focke Wulf 190 A-8 handeln könnte. Diesen Typ nutzte die Luftwaffe als wichtigen Pfeiler seiner Verteidigung. Um Metall zu sparen, waren bei späteren Modellen auch Holzpropeller verbaut worden.

Von Sven Sokoll