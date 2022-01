Wunstorf

Großenheidorn-Strand gehört offenbar zu den etwas abgelegeneren Bereichen der Region Hannover, die das seit dem Jahresbeginn beauftragte Unternehmen RMG aus Eltville erst noch für sich entdecken muss. Eigentlich sollte der Remondis-Nachfolger dort am Montag die gelben Wertstoffsäcke abholen. Am Mittwoch standen sie mittags aber immer noch am Straßenrand, weshalb sich eine Anwohnerin in der Redaktion gemeldet hat, um darauf hinzuweisen. Sie hatte zuvor vergeblich versucht, RMG unter der Servicenummer (0800) 4006005 zu erreichen.

Sonst scheint die Umstellung in Wunstorf augenscheinlich ohne größere Probleme funktioniert zu haben. Auch bei der Stadtverwaltung sind die Beschwerden, die sie am Mittwoch aus Strand bekommen hat, die ersten über RMG seit der Umstellung. „Auch bei Remondis ist gelegentlich etwas liegen geblieben. Und der Fall in Großenheidorn liegt ja offensichtlich an fehlender Ortskenntnis“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Säcke wieder hereinholen

Wenn die Stadt Beschwerden bekommt, nimmt sie gleich mit dem Unternehmen Kontakt auf, damit zumindest am nächsten Abfuhrtag alles wieder klappt. So lange sollten die Betroffenen ihre Säcke aber wieder auf ihre Grundstücke nehmen. RMG selbst hatte bisher noch nicht auf eine Anfrage geantwortet.

Details zur Abholung in der Region Hannover nennt das Unternehmen auf www.rmg-gmbh.de. Dort lässt sich auch ermitteln, wo in den einzelnen Stadtteilen die gelben Säcke zu bekommen sind. Zudem gibt es ein Formular für Reklamationen. Für die Region Hannover hat der Entsorger außerdem diese E-Mail-Adresse eingerichtet: gelber-sack.hannover@rmg-gmbh.de. Die Abfuhrtage sind gleich geblieben.

Von Sven Sokoll