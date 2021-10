Wunstorf

Ist das ein Bahnübergang mit Zukunft? An der Strecke der Osthannoverschen Eisenbahn (OHE) in Wunstorf ärgern sich regelmäßig Radfahrer, weil sie auf dem gut ausgebauten Radweg entlang der Westaue plötzlich absteigen und ihr Fahrrad um eine sogenannte Umlaufsperre herum schieben müssen, ehe sie die Gleise überqueren können. Die rot-weiß markierten Barrieren sollen sie davor schützen, auf der Bahnstrecke unter die Räder zu kommen.

Anhängergespanne kommen nur schwer durch

Das Problem: Mit verlängerten Rädern, etwa Lastenrädern oder Anhängergespann, ist der Überweg an der Flussaue nur sehr schwer passierbar. „Was habt ihr euch dabei gedacht, @stadtwunstorf und @k_plus_s_de, Eltern mit Kindern und andere Menschen mit großem Transportbedarf derart auszugrenzen? Das ist eine hoch frequentierte #Radverkehr-Route“, schreibt der Journalist Bert Ungerer auf Twitter unter dem Foto eines Radfahrers mit Anhänger, der mühsam durch die Umlaufsperre rangieren muss.

Salzlauge-Züge verkehren auf der Strecke

Betreiber der Bahnstrecke ist die Osthannoversche Eisenbahnen AG aus Celle, Rainer Garbers ist dort zuständig für die technische Anlagenplanung. Er berichtet, dass die OHE drei solche Bahnübergänge mit Umlaufsperren in Wunstorf gebaut hat – auch die Übergang hinter Marktkauf an der Hagenburger Straße sowie an der Glückaufstraße in Bokeloh sind so aufgebaut. „Wir haben sie auf Beschwerden hin schon von vorher 1,10 Metern Durchfahrtbreite auf jetzt 1,50 Meter erweitert“, berichtet Garbers. Doch es gebe nach wie vor Klagen. „Aber damit müssen wir leben, sonst ist die Schutzwirkung ja nicht mehr gegeben“, sagt er. Schon jetzt kann man die Sperren mit etwas Geschick auf einem kleineren Rad durchaus umkurven, ohne abzusteigen.

Radfahrer sollen absteigen

Die Barrieren sollten aber bewirken, dass die Radfahrer absteigen und schieben müssen, sagt Garbers. Üblicherweise verkehrten acht Züge täglich auf der Strecke – hin und zurück. Es handelt sich um die Salzwassertransporte, mit deren Hilfe Kali & Salz seine Schächte bei Bokeloh verfüllen lässt. „Momentan sind es allerdings eher weniger“, sagt Garbers, aktuell werde nicht verfüllt.

Übergang mit Blinklicht und Schranke an der Nordrehr

An der Fahrradstraße Nordrehr gibt es Blinklicht und Schranken für die Radfahrer. Quelle: Kathrin Götze

Ein weiterer Übergang an der Nordrehr ist nicht mit Umlaufsperre sondern mit Blinklicht und Schranke gesichert: Das bedeutet freie Fahrt für Radler, wenn gerade kein Zug kommt – die für sie deutlich komfortablere Regelung. Diese Radwegverbindung könne vom wenige Meter entfernten Übergang an der Neustädter Straße profitieren, erläutert Planer Garbers. Die automatische Steuerung an der Nordrehr ist an den mit Ampel geregelten Übergang für die Autos an der Neustädter Straße direkt nebenan angekoppelt. Einem Versuchslauf im Frühjahr zufolge dauert die Schließung dort aktuell jeweils rund zwei Minuten.

Schranken wären zu teuer

Die anderen Übergänge auch anzuschließen, funktioniere nicht. „Sie sind zu weit entfernt. Wenn sie mit geschaltet würden, müssten die Schranken deutlich länger geschlossen bleiben“, sagt Garbers. Eine eigene Steuerung für jeden Übergang sei zu teuer: „So eine Anlage liegt bei etwa 250.000 Euro, das können wir dort nicht ausgeben.“

Von Kathrin Götze