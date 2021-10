Wunstorf

Randalierer haben am Auedamm gewütet. Am Ufer der Westaue kurz vor der Bahnunterführung zerstörten sie eine Bank. Ein Fahrrad wurde achtlos zurückgelassen. Andrea Brüning fiel dies bei einem Rundgang mit ihrem Hund auf.

Spaziergängerin sauer auf randalierende Mitbürger

„Schade, dass einige Mitbürger sich nicht benehmen können und ihren Frust so verarbeiten.Ich finde das sehr ärgerlich, zumal sich seit vergangenem Jahren die Anzahl der Sitzbänke sowieso schon reduziert hat“, ärgert sich die Wunstorferin in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Der Eigentürmer oder die Eigentümerin des Fahrrads wird gesucht. Quelle: privat

Spaziergängerin Ulrike Klischat sucht über Facebook derweil den Besitzer oder die Besitzerin des Fahrrads. „Hallo, vielleicht gehört es dir?“, postet sie.

Polizei geht dem Vorfall nach

Der Polizei Wunstorf war am Sonntagmorgen von der Sachbeschädigung und dem Fahrrad noch nichts bekannt. „Dann fahren wir da sofort mal hin“, sagte ein Beamter auf Nachfrage.

Von Rita Nandy