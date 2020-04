Kolenfeld

Immer häufiger werden Gräber so gestaltet, dass die Hinterbliebenen damit möglichst wenig Arbeit haben. Das zeigt sich auch auf dem städtischen Friedhof in Kolenfeld deutlich. Nur zwei Jahre, nachdem der Ortsrat zusätzliche Felder für pflegeleichte Rasenreihengräber ausgewiesen hat, werden sie schon wieder knapp.

Nach einer Erhebung der Verwaltung haben die Familien im vergangen Jahr bei 14 von 17 Beisetzungen diese Variante gewählt. 2014 lag der Anteil erst bei 20 Prozent. Nach dem Anstieg stehen in Kolenfeld jetzt nur noch zwei ausgewiesene Stellen für neue Rasenreihengräber zur Verfügung.

Erstes Areal kann für fünf Jahre reichen

Auf der Suche nach weiteren Flächen hat die Stadtverwaltung jetzt zunächst festgestellt, dass derzeit auf dem Friedhof nur wenige zusammenhängende Areale frei sind. Deshalb hat sie jetzt zunächst das Grabfeld R im neuen Teil ausgeguckt. Dort ist 2016 ein Areal für Urnengräber mit acht Reihen festgelegt worden. Daran soll sich jetzt nichts ändern. Der übrige Bereich, der bisher für Wahlgräber genutzt wird, soll nun aber neu überplant werden.

Die Stadt will auch auf den Friedhof Kolenfeld auf die sich wandelnde Nachfrage reagieren. Quelle: Kathrin Götze

Dort sollen nun künftig auch Rasenreihengräber entstehen. Einige Wahlgrabstätten befinden sich dort noch, deren Nutzungszeit nach ihrem regulären Ende dann nicht mehr verlängert werden kann. Die Verwaltung hofft, dass damit für die nächsten vier bis fünf Jahre genug Platz für Rasenreihengräber entsteht.

Hinter der Kirche kann weiteres Feld entstehen

In dieser Zeit läuft die Nutzungsdauer der meisten Standardreihengräber ab, die sich derzeit im Grabfeld Z auf dem alten Teil des Friedhofs direkt hinter der Kirche befinden. Dieses will die Stadt dann als weiteres Areal für Rasenreihengräber nutzen. Um das Überplanen dann zu ermöglichen, sollen schon jetzt keine weiteren Gräber dort mehr vergeben werden.

Auf Grabfeld V sollen derzeit noch keine Veränderungen vorgenommen werden. Der Ortsrat hatte dort 2003 in einer Reihe klassische Reihengräber vorgesehen. Auch wenn dort seit sechs Jahren niemand mehr beigesetzt worden ist, haben die Politiker sich gewünscht, die Option dort noch zu belassen.

Über die aktuellen Veränderungen soll der Ortsrat in seiner nächsten Sitzung sprechen, die derzeit erst für den 17. Juni geplant ist. Die Verwaltung sieht den Friedhof damit für die Nachfrage der nächsten Jahre gerüstet. „Es bleibt aber abzuwarten, inwieweit sich die Bestattungskultur in den nächsten Jahren ändern wird“, schreibt sie in der Beschlussvorlage. Dann könnte das Feld Z in fünf Jahren auch für Urnengräber und ganz neue Grabarten vorgesehen werden.

Von Sven Sokoll