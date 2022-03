Wunstorf

Die Stadt Wunstorf ist zufrieden mit der Zusammenarbeit in der Leader-Region Meer&Moor, in der sie gemeinsam mit den Nachbarn aus Neustadt und der Wedemark in den Jahren 2014 bis 2020 EU-Fördergeld in den ländlichen Raum geleitet hat. „Fast 50 Vorhaben konnten erfolgreich auf den Weg gebracht und damit ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Lokalen Strategie geleistet werden“, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Wunstorfer Politik. Der Rat hat deshalb am Mittwoch einstimmig zugestimmt, für die nächste Förderperiode von 2023 bis 2027 einen weiteren Antrag zu stellen.

Dörfer jung und lebending machen

Die drei Kommunen haben dafür das Regionale Entwicklungskonzept überarbeiten lassen. Darin lautet das Motto jetzt „Zukunftsfähige Dörfer im lebendigen Dialog“. Inhaltlich wollen die Macher stärker darauf hinwirken, dass sich Jugendliche am den Entscheidungsprozessen beteiligen können. Als drei thematische Schwerpunkte sind jetzt „Junges und lebendiges Dorf“ „Grünes und gesundes Dorf“ und „Genuss- und erlebnisreiches Dorf“ aufgeführt.

Weiterhin entscheidet eine Lokale Aktionsgruppe darüber, welche vorgeschlagen Projekte gefördert werden sollen. Die Geschäftsstelle mit einem Regionalmanagement bleibt in Neustadt angesiedelt. Wenn alle politischen Gremien zugestimmt haben, wird das aktualisierte Konzept bis Ende April beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht. Nach der Bewilligung einigen die Kommunen sich darüber, wie sie das Regionalmanagement vergeben wollen.