Wunstorf

Der Rat hat in seiner Sitzung am Mittwoch den Haushalt für das nächste Jahr einstimmig und ohne Abstimmungen über einzelne Anträge beschlossen. „Das ist eine tolle Botschaft!“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhard anschließend. In den Haushaltsreden versuchten vor allem die Fraktionen in der Opposition nicht nur pure Harmonie zu versprühen.

Mehrheitsgruppe verteidigt Schulden

Den Auftakt machte allerdings Kirsten Riedel für die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP. Die sprach im Rückblick zunächst überden Abschluss des IGS-Baus, bei dem ein neuer Leuchtturm für die Wunstorfer Bildungslandschaft entstanden sei. „Wir haben aber beimGanztagsschulprogramm für die Grundschulen gemerkt, dass dort noch einige Überzeugungsarbeit notwendig ist.“

Wunstorf sei trotz schwieriger Bedingungen dabei, neuen Wohnraum zu schaffen. „Weil der Markt allein aber nicht für preiswerte Wohnungen sorgen kann, haben wir jetzt ein Förderprogramm aufgelegt.“ Die Aufsichtsratvorsitzende der Bäderbetriebe kündigte an, dass im nächsten Jahr auch die ersten Entscheidungen für den Umbau des Hallenbads Wunstorf Elements fallen werden.

Sie erinnerte an die schwierige Debatte um die Straßenausbaubeiträge. Um die Einnahmen zu kompensieren, wollte die Mehrheitsgruppe auf keine Fall die Grundsteuer anheben. „Aber die höheren Parkgebühren, die wir jetzt beschlossen haben, bleiben auf jeden Fall bezahlbar und gefährden den Einzelhandel nicht“, betonte sie.

Für den Klimaschutz forderte Riedel mehr Kreativität von der Verwaltung. „Wir werden diese Diskussion im nächsten Jahr fortführen“, kündigte sie an, nachdem ein Antrag der Gruppe dort zunächst auf Widerstände gestoßen war.

Dass die Schulden der Stadt um rund 12 Millionen Euro weiter ansteigen sollen, verteidigte Riedel mit den wichtigen Investitionen, die Wunstorf weiter vor sich hat, und den historisch niedrigen Zinsen für die Kredite. Zu danken sei für die Senkung der Regionsumlage, die den Entwurf jetzt zumindest buchhalterisch noch ausgeglichen hat.

CDU fordert mehr Flexibilität bei Schulen

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Christiane Schweer warnte vor Aktionismus beim Klimaschutz und wünscht sich langfristige Strategien, die die Verwaltung aber durchaus schon verfolge. „Der demnächst tagende Runder Tisch Fahrradverkehr wird klimapolitisch auch nicht das Heil bringen“, sagte sie.

Zur Entwicklung neuer Baugebiete sagte Schweer: „Das Wohnkonzept 2025 befindet sich im Dornröschenschlaf.“ Sie wünscht sich mehr Tempo und hat auch Zweifel, ob die Förderprogramme von Stadt und Region so viel neuen günstigen Wohnraum bringen werden.

Bei den Grundschulen forderte Schweer, auch unabhängig vom Übergang in den Ganztagsschulbetrieb zu investieren, wenn das notwendig ist. Sie verwies auf die Albert-Schweitzer-Schule und die Luther Grundschule. „Wenn es passiert, können wir nicht zehn Jahre warten.“

Die CDU unterstützte den ersten Schritt der Parkgebührenerhöhung, ist bei weiteren aber skeptisch: „Wir bezweifeln, dass Einnahmen aus überhöhten Parkgebühren jemals das Defizit der aufgehobenen Strabs kompensieren können“, sagte sie. Künftig müsse auch möglich sein, aus der Grundsteuer mehr einzunehmen. Und die Stadt solle auf unsinnige Ausgaben verzichten – zu denen zählt die CDU den Bau eines Toilettenhauses auf dem künftigen Parkplatz auf dem Schützenplatz, den die Mehrheitsgruppe sich wünscht.

AfD sieht Bad an falscher Stelle

Nach einem Eklat im vergangene Jahr fasste die AfD sich dieses Mal knapp und sachlich. „Wir sind sicher nicht mit allem einverstanden, was im Haushalt steht, aber stimmen zu“, sagte ihr Fraktionsvorsitzender Bernd Wischhöver. Er begrüßte das von der AfD lange geforderte Aus für die Straßenausbaubeiträge.

Kritisch sieht er allerdings die Pläne, 15 Millionen in das Hallenbad zu investieren. „Dafür steht das Bad in der Barne an einer falschen Stelle. Wir hätten das Geld nutzen sollen, ein Bad für einen zentraleren Standort zu planen.“

Lehmann verabschiedet sich nach Frechen In seiner letzten Ratssitzung ist Baureferatsleiter Robert Lehmann verabschiedet worden, der nach vier Jahren nach Frechen im heimischen Rheinland wechselt. „Leider feierst du lieber Karneval als Schützenfest“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und betonte, dass Lehmann in seiner Wunstorfer Zeit viel angestoßen habe und auch in kritischen Situationen mit Bürgern immer geduldig nach einer Lösung gesucht habe. Lehmann berichtete, dass vor allem strittige Straßenbauprojekt ihn stark beschäftigt haben, angefangen mit der Klosterstraße. „Das Problem Lütjen Deile müssen Sie jetzt leider ohne mich lösen.“ Er lud den Rat noch zu einem Fass Kölsch ein – „das beste Bier, das es gibt“. In der Sitzung beschloss der Rat auch die zweite Ausschreibung für die Suche nach einem Nachfolger. Da dieser wohl erst im März gewählt werden kann, müssen andere, darunter auch der Bürgermeister, jetzt stärker an der Leitung des Baureferats mitwirken.

Von Sven Sokoll