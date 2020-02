Wunstorf

Im zweiten Anlauf hat die Stadt einen neuen Leiter der Bauverwaltung gefunden – und der Rat hat den neuen Stadtbaurat Alexander Wollny am Mittwoch auch einstimmig in diese Funktion gewählt. Anders als Vorgänger Robert Lehmann hat er als Wahlbeamter nun eine befristete Amtszeit von acht Jahren. Der derzeitige Leiter der Bauverwaltung in Barsinghausen soll die neue Stelle so bald wie möglich antreten, möglicherweise im Mai oder Juni.

Lehmann hatte sich Ende des vergangenen Jahres verabschiedet. Den Rheinländer zog es zurück in die Heimat, er wechselt nach Frechen. Zunächst hatte die Politik vergeblich versucht, unter den gleichen Konditionen wie bei Baudirektor Lehmann, Gehaltsgruppe A 16 und reguläres Beamtenverhältnis, jemanden zu finden. „Leider war die Bewerberlage zu mau“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhard. Er hatte vor allem Wert darauf legt, dass die Bewerber nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern mit einem Referendariat auch die Arbeit in der Verwaltung gelernt haben.

Bürgermeister spricht von Glücksfall

Deshalb wurde die Stelle jetzt umgewandelt und mit der Stufe B 3 auch besser dotiert. Viel mehr Bewerbungen kamen dabei auch nicht, aber zumindest die passende Zuschrift des 50-jährigen Wollny: „Das war ein Glücksfall“, sagte der Bürgermeister. Wollny hat das Referendariat aufzuweisen, war neben dem Wirtschaftsministerium Schleswig-Holsteins auch in unterschiedlichen Kommunalverwaltungen tätig und wohnt auch noch in Wunstorf. Für die Mehrheitsgruppe und die CDU-Fraktion bestätigten Martin Ehlerding und Christiane Schweer, dass der Kandidat bei den Vorstellungsrunden einen guten Eindruck hinterlassen hat.

Der gute Eindruck gilt aber auch in der anderen Richtung, wie Wollny in seinen Dankesworten sagte: „Ich habe bisher eine sehr angenehme und konstruktive Atmosphäre erlebt. Das hat mich überzeugt, dass es richtig war, mich hier zu bewerben“, sagte er. In Barsinghausen hat sein Entschluss einigen politischen Wirbel ausgelöst.Für seine Zukunft in Wunstorf sagte er: „Ich hoffe, die großen und kleinen Projekte gemeinsam mit Ihnen zu einem guten Ergebnis zu bringen.“

Herrmann holt Schmitz an die Seite

Eine Personalie anderer Natur hatte der Rat am Mittwoch ebenfalls zu entscheiden: Als Kommandeur wird der Ratsvorsitzende Rolf Herrmann ( SPD) in diesem Jahr auch an der Spitze des städtischen Schützenfestes stehen. Seine Lehrzeit hatte er im vergangenen Jahr als Adjutant an der Seite von Ulrike Hansing ( CDU) bestritten: „Im Vergleich zu dir bin ich allerdings ein grober Anfänger“, sagte Herrmann. Wie üblich hat er sich jemanden aus dem anderen politischen Lager in sein Team geholt: Nun wird Gabriele Schmitz ( CDU) neue Adjutantin sein.

