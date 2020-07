Wunstorf

Die Sitzung des Rates ist am Mittwochabend von einem Notarzteinsatz überschattet worden. Während der Fragestunde zu Beginn der Sitzung brach ein Zuhörer zusammen. Wegen des notwendigen Einsatzes in der Aula der Otto-Hahn-Schule warteten Ratsmitglieder und Publikum dann zunächst draußen, bis der amtierende Ratsvorsitzende Ulrich Troschke die Sitzung schließlich auf dem Schulhof fortsetzte. Dabei hatten die Beteiligten sich verständigt, nur die notwendigsten Beschlüsse zu fassen, weil niemandem mehr nach langen Diskussionen und Berichten war.

Dabei bekam auch Marija Vorona ihr einstimmiges Votum. Am 1. September wird sie die Nachfolge der Gleichstellungsbeauftragten Sandra Werner antreten, die Wunstorf nach nur einem Jahr verlassen hat und seit April in Halle/ Westfalen arbeitet. Die Stadt hat zwei Anläufe benötigt, bis sie die Stelle neu besetzen konnte. Die 29-jährige Hannoveranerin wird sich wie ihre Vorgängerinnen nicht nur um Frauenfragen kümmern, sondern auch mit dem Integrationsbeirat zusammenarbeiten.

Die Litauerin ist vor neun Jahren nach Deutschland gezogen und hat sich bisher in ihrem Studium wie auch in der praktischen Arbeit mit beiden Themen befasst. „Vor allem die Arbeit für Frauen liegt mir schon lange sehr am Herzen“, sagte sie. Derzeit arbeitet sie in der Flüchtlingsberatung der AWO Lehrte. Wunstorf hat sie schon bei Freizeitaktivitäten am Steinhuder Meer kennengelernt. „Ich habe jetzt auch die Innenstadt gesehen und finde sie total schön“, sagte sie.

Von Sven Sokoll