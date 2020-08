Wunstorf

In einem Reihenhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße hat wohl ein technischer Defekt am Mittwoch kurz nach 15 Uhr einen Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr Wunstorf ist mithilfe einer Steckleiter in ein Fenster in der oberen Etage eingedrungen und hat dann die Räume kontrolliert, aber ohne ein Feuer zu finden. Die Retter rückten mit fünf Fahrzeugen und 18 Freiwilligen an.

Von Florian Hake und Sven Sokoll