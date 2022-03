Kolenfeld

Die Stadtverwaltung will so schnell wie möglich einen Plan für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kolenfeld zur Verfügung haben. Dafür soll die Politik in den nächsten Wochen ein Raumprogramm beschließen. Darin wird festgelegt, was der Bau alles beinhalten soll. Den Auftakt macht am Mittwoch, 30. März, der Ortsrat.

Die Stadtfeuerwehrführung war zu der Beurteilung gekommen, dass das Gerätehaus am Kirchdamm den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt und die Feuerwehr mehr Platz braucht, der sich am alten Standort nicht schaffen lässt. Deshalb hat die Politik bereits die Grünfläche zwischen Sportplatz und Kanalstraße als Stelle bestimmt, an der ein Neubau entstehen soll.

Bisherige Zustände gefährden Gesundheit

Dieser soll dabei helfen, einige Probleme zu beseitigen. So müssen die Feuerwehrleute sich bisher in der Fahrzeughalle ohne Absauganlage umziehen, was bei laufenden Fahrzeugen ihre Gesundheit gefährdet. Um das Löschgruppenfahrzeug herum ist es auch besonders eng. Und wegen des fehlenden Platzes müssen die Einsatzkräfte schwere Gerätschaften über Kopf herausholen, weil die Lager teilweise in höheren Lagen in der Fahrzeughalle eingebaut wurden.

Schließlich ist auch der Unterrichtsraum für die Anzahl der Mitglieder zu klein. Und der Musikzug der Ortsfeuerwehr muss an wechselnden Orten proben und hat auch sein Material verstreut gelagert. Der Neubau soll dem Ensemble helfen, sich wieder stärker in die Feuerwehr integrieren zu können.

Musikzug kann im Lager auch proben

Gemeinsam mit allen notwendigen Hallen und Räumen sowie einem Übungsplatz draußen, zwei Zufahrten und 37 Stellplätzen kommt die Verwaltung bei der ersten Abschätzung auf einen Bedarf von 3000 Quadratmetern Fläche. Die Fahrzeughalle muss mindestens 169 Quadratmeter groß werden, außerdem sind die wichtigen Elemente Umkleiden für Frauen und Männer, ein Schulungs- und ein Jugendraum, Lager für Jugendfeuerwehr und Werkstatt, Büro und Küche. Das Lager des Musikzuges wird groß genug, damit die Musiker dort auch proben können. Wegen der lauten Musik muss er aber weit genug entfernt vom Schulungsraum entstehen.

Genug Platz an der Kanalstraße: Eine neue Feuerwache soll vor dem Sportplatz entstehen. Quelle: Sven Sokoll

Für die jeweiligen Funktionsräume bestehen in einer DIN-Norm Standards für die jeweiligen Mindestgrößen. „Der Neubau Bokeloh/Mesmerode wurde ebenfalls als Grundlage herangezogen und hinsichtlich der Bedürfnisse der Ortsfeuerwehr Kolenfeld angepasst“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Fahrzeugflotte wächst

Bei den Stellplätzen plant die Stadt mit drei Fahrzeugen, obwohl die Kolenfelder bisher nur zwei haben. Allerdings wird die Flotte künftig noch wachsen. Denn die Ortsfeuerwehr wird auf der benachbarten Autobahn immer stärker gefordert. Dazu kommt, dass der Ausbau des Gewerbeparks Süd und die künftige Pipeline vom Mittellandkanal zum K+S-Schacht Kolenfeld zusätzliche Aufgaben für die Freiwilligen bringen. Deshalb ist schon geplant, dass ein Einsatzfahrzeug von der Ortsfeuerwehr der Kernstadt nach Kolenfeld wechseln wird, wenn der Platz da ist.

„Eine seriöse Baukostenschätzung liegt aufgrund der aktuellen Preisentwicklung derzeit noch nicht vor“, schreibt die Verwaltung noch zu den finanziellen Auswirkungen. Der Ortsrat Kolenfeld spricht über das Thema am Mittwoch, 30. März, ab 19 Uhr in der Grundschule, Kirchdamm 13.