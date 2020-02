Wunstorf

Mit dem Beginn des zweiten Schulhalbjahrs ändert Regiobus Abfahrtzeiten auf fünf Linien – vor allem, um Ansprüchen der Schulen zu entsprechen. Vom Hölty-Gymnasium fährt die Linie 715 an Schultagen dann erst um 14.00 Uhr und damit fünf Minuten später ab. Die Linie 740 fährt vom ZOB um 5.10 Uhr los, also zwei Minuten eher.

An der IGS fährt die Linie 745 künftig an Schultagen um 13.15 Uhr und 14.45 Uhr ab, dafür entfallen die Fahrten um 13.30 und 14.20 Uhr. Die gleiche Linie steuert nun auch freitags um 13.30 Uhr die Bokeloher Grundschule an. Auf der Linie 760 streicht Regiobus die Fahrt um 13.33 Uhr von der IGS nach Kolenfeld. Die Schüler sollen stattdessen den Bus um 13.22 Uhr nutzen.

Busse der Linie 785 fahren an Schultagen künftig freitags um 13.16 statt 13.30 Uhr von der IGS ab. Die Fahrt um 14.22 Uhr verschiebt sich täglich auf 14.45 Uhr und lässt das Barne-Schulzentrum aus. Dafür fährt die Linie an Schulfreitagen künftig um 14.40 Uhr von den Barneschulen ab und trifft um 14.48 Uhr am ZOB ein.

Lesen Sie mehr:

Von Sven Sokoll