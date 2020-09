Steinhude

Im Streit um die neue Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Seefläche Steinhuder Meer scheinen die Wogen sich nach der Veröffentlichung des überarbeiteten Entwurfs zu glätten. Die Umweltdezernentin der Region Hannover Christine Karasch hat die Änderungen im Steinhuder Gemeindehaus am Freitag bei einer Veranstaltung des Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner ( CDU) vorgestellt.

Dabei hat sie deutlich gesagt, dass die Region nie beabsichtigt hat, wesentliche neue Beschränkungen für die Nutzer zu installieren oder das Steinhuder Meer nicht mehr als Wassersportrevier zu betrachten. „Umso überraschter waren wir über viele Reaktionen“, sagte sie. Sie geht aber davon aus, dass nun alle Unklarheiten in Text und Begründung beseitigt sein müssten. Am Mittwoch, 16. September, berät der Umweltausschuss der Region darüber.

Anzeige

Notgemeinschaft bemängelt fehlende Transparenz

Johannes Franke vom Nutzerzusammenschluss Notgemeinschaft Steinhuder Meer kritisierte allerdings: „Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, transparent gegenüberzustellen, was sich gegenüber der bisherigen Verordnung geändert hat. Sie sind im Schweinsgalopp durch das Verfahren gegangen und wir hatten keine Waffengleichheit, um das schnell feststellen zu können.“

Weitere HAZ+ Artikel

Bei den Seglern im Saal wurde Verständnis dafür gezeigt, dass eine neue Zone hinter dem Wilhelmstein künftig schon ab dem 15. September nicht mehr befahren werden darf. „Das ist ein Bereich, der verschlammt ist und sowie wenig befahren wird“, sagte Thomas Gote, Vorsitzender des Segler-Verbands Niedersachsen. Deshalb hatte die Region ihn auch ausgewählt.

ÖSSM und Nabu : Neue Sperrfläche ist notwendig

In einer Pressemitteilung betonte die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer dazu, dass es dringend erforderlich sei, weitere Rückzugsgebiete für die bis zu 40.000 Vögel zu schaffen, die am Steinhuder Meer überwintern. Derzeit stehen nur 17 Prozent der Wasserfläche unter Naturschutz, zu denen jetzt für sechs Wochen im Jahr weitere drei bis vier Prozent hinzukommen. „Das ist in Kombination mit dem nur wenige Menschen betreffenden Winterfahrverbot der Mindestumfang dessen, was naturschutzfachlich erforderlich ist“, sagte der wissenschafliche Leiter Thomas Brandt. Das Winterfahrverbot beginnt Anfang November und endet vor Ostern.

Ebenso wie die ÖSSM-Vertreter hat auch der Wunstorfer Stadtverband des Naturschutzbundes mehr Sachlichkeit in der Diskussion gefordert. Der Nabu hält den Entwurf der Verordnung jetzt für überwiegend gelungen, auch wenn die Naturschützer sich eigentlich größere ganzjährig vor Befahren geschützte Zonen im Westen des Steinhuder Meeres gewünscht hätten. „Aber ein Kompromiss kann nur gut sein, wenn niemand ganz zufrieden ist“, sagte der Nabu-Vorsitzende Karl-Heinz Nagel ebenfalls nach einer Pressemitteilung. Er ist auch überzeugt, dass intensiverer Naturschutz sich auch positiv auf den Tourismus auswirkt.

Lesen Sie auch: Wunstorf: Verbände üben harsche Kritik an Landschaftsschutzgebiet Steinhuder Meer

Stefan Ibold aus dem Vorstand der Wettfahrtvereinigung der Segelvereine bedankte sich bei der Veranstaltung am Freitag, dass die Region in diesem Verfahren besser auf die Einwendungen eingegangen sei als bei früheren Verfahren. „Dadurch haben wir ja schon einiges erreicht“, sagte er, und auch Lechner glaubt: „Wir sind jetzt wohl auf einem guten Weg.“

Eine Hausaufgabe bleibt noch

Wolfgang Fiedler aus dem Team Naturschutz kündigte allerdings an, dass die Behörde sich noch Gedanken machen muss, was sie mit den Flächen an Land macht, die neben der Seefläche auch zum alten Landschaftsschutzgebiet gehören. Das wird aber noch einige Zeit dauern. Da sie nicht Bestandteil der nach Brüssel gemeldeten Fauna-Flora-Habitat-Areale sind, besteht dabei kein Zeitdruck. Die alten Regeln bestehen dort vorerst noch weiter.

Von Sven Sokoll