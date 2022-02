Luthe

Die Region Hannover ist noch zu keinem klaren Ergebnis gekommen, ob die Abdeckung der Asbesthalde aus der früheren Fulgurit-Produktion 2016 langfristig positive Folgen für das Grundwasser darunter gehabt hat. Denn ein Ziel war es damals, dass auch kein stark alkalisches Sickerwasser mehr aus der Halde in den Untergrund an der Adolf-Oesterheld-Straße in Luthe gelangt.

Eigentlich sollte die Wasserqualität dafür zunächst zwei Jahre lang überprüft werden. Allerdings war dann in den Jahren der 2018 und 2019 der Grundwasserstand extrem niedrig und Bauarbeiten der angrenzenden Spedition Neukirch können sich auch auf das Grundwasser ausgewirkt haben. „Die Messdaten lieferten zwar deutliche Indizien für eine Verbesserung der Grundwassersituation im Abstrom der Halde, aber eine verlässliche Aussage über die weitere Entwicklung war so noch nicht möglich“, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit.

Um nachweisen zu können, dass die Abdichtung wirklich einen Effekt gebracht hat, hat die Region jetzt deshalb einen zweiten, jetzt fünfjährigen Monitoring-Zeitraum angeschlossen, der erst im nächsten Jahr endet. „Dann wird sich hoffentlich ein klareres Bild ergeben“, sagte Abelmann. Sonst müsste dann entschieden werden, die Untersuchungen noch fortzusetzen.

Von Sven Sokoll