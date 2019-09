Wunstorf

Einen hohen Bedarf an Neubauten in Wunstorf haben Gutachter festgestellt, die für das Wohnraumversorgungskonzept der Region die Lage in den einzelnen Städten untersucht haben. Dafür solle auch neues kommunales Bauland geschaffen werden. Dieser „Kommunale Steckbrief“ wird am Dienstag, 1. Oktober, dem Wunstorfer Bauausschuss vorgestellt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Vorschlag: Freie Flächen im Inneren der Siedlungen bebauen

Nach dem Fazit soll auf dem Wohnungsmarkt vor allem bei Haushalten mit geringen Einkommen, Älteren und Familien etwas getan werden. Um Bauland zu gewinnen, lassen sich nach der Einschätzung der Experten Reserven in bestehenden Flächennutzungsplänen nutzen und freie Flächen im Inneren der Siedlungen bebauen. Wenn die Eigentümer die bestehenden Wohnhäuser modernisieren, müssten sie vor allem altersgerechter und energiesparender werden.

Bei neuen Sozialwohnungen kommt die Region auf einen Bedarf von insgesamt rund 150 bis zum Jahr 2025. Die Stadt hält diese Zahl für zu hoch gegriffen. Einen Handlungsbedarf sieht sie dabei vor allem bei kleineren Wohnungen.

Ein weiteres Thema sind die geplanten Investitionen in die Kläranlage, um künftig weniger Klärschlamm entsorgen zu müssen.

Von Sven Sokoll