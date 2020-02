Wunstorf

Zur Amtseinführung der neuen Pastorin Ina Schaede kommt am Sonnabend, 8. Februar, die Regionalbischöfin Petra Bahr in die Corvinusgemeinde. Schaede tritt die Nachfolge von Gudrun Gerloff-Kingreen an, die künftig als Springerin in den Gemeinden des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf fungiert. Die Gemeinde hat 1600 Mitglieder in der Oststadt und Blumenau.

Die dreifache Mutter Schaede wurde in Moskau geboren und ist in der Pfalz aufgewachsen. Sie tritt nach ihrem Vikariat in Rehburg die erste Stelle an, sodass sie als Pastorin in Form einer Ordination feierlich eingesegnet werden muss. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr in der Kirche, Arnswalder Straße 20.

Von Sven Sokoll