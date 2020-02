Steinhude

Die neue Freyfischerin von Steinhude heißt Christine Karasch. Das haben Fischerverein, Werbegemeinschaft, Stadt und Steinhuder Meer Tourismus (SMT) GmbH gemeinsam beschlossen. Bei einem Fischermahl am 19. März in Schweers Harms Fischerhus soll die Regionsdezernentin die Nachfolge von Ministerpräsident Stephan Weil antreten. Ihre Bereitschaft hat sie signalisiert.

Regionsrätin Karasch hat 2018 die Nachfolge von Axel Priebs angetreten und leitet das Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen. Damit ist die Juristin nicht nur für den Naturschutz am Steinhuder Meer zuständig, sondern auch für die Naherholung. In neuen Gesprächsrunden zur Zukunft des Steinhuder Meeres und insbesondere der Insel Wilhelmstein, angestoßen gemeinsam mit der Domänenverwaltung des Landes, will sie die unterschiedlichen Interessen zu einem Ausgleich bringen.

Termin für Fischzug steht noch nicht

„Wir haben schon beim Fischerkreidag im vergangenen Jahr überlegt, wer der neue Freyfischer sein könnte, und haben uns relativ schnell auf sie geeinigt“, berichtete SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock. „Damit wollen wir auch würdigen, dass sich mit ihr in der Regionsverwaltung offenbar einiges in Richtung Problemlösung verändert hat.“ Die Dezernentin habe auch bei ihrer Zusage angekündigt, eine enge Zusammenarbeit zu suchen.

Beim Fischermahl werden der Fischervereins-Vorsitzende Detlef Hodann und Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt sprechen, ehe Karasch ihre Kette erhält. Für den Fischzug in diesem Jahr ist noch kein Termin vereinbart worden. Im nächsten Jahr soll dann den Torfstich folgen.

Rückblick auf den Steinhuder Fischerkreidag 2019: Neptun ist mit Gefolge gekommen. Quelle: Sven Sokoll

Seit 1988 werden wieder Freyfischer ernannt

Zu Freyfischern werden seit 1988 Personen ernannt, die sich um das Steinhuder Meer verdient gemacht haben. Der erste Titelträger war der damalige Umweltminister Niedersachsens Werner Remmers. In alten Zeiten hatte der Fürst vom Schaumburg-Lippe den Freyfischern auch die Privilegien gewährt, ohne Abgaben auf einen Fischzug zu gehen und sich mit dem Torfstich Heizmaterial für den Winter zu erarbeiten.

Auch das lebte wieder auf. Bei einem Fischermahl bei der Ernennung des Freyfischers konnten die Akteure vom Steinhuder Meer aber auch das Forum nutzen, ihre Sorgen anzusprechen. Im Jahr 2000 entschieden Werbegemeinschaft und Fischerverein sich dafür, Freyfischer immer nur für zwei Jahre zu ernennen. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Gert Lindemann war dann 2012 vorerst der letzte Freyfischer.

Nach drei Jahren Pause lebte die Tradition mit Unterstützung von Stadt und Steinhuder Meer Tourismus GmbH wieder auf, als 2018 Ministerpräsident Stephan Weil neuer Freyfischer wurde. Im gleichen Jahr steuerte er mit dem Fischerverein Reusen im Westenmeer an. Im vergangenen Jahr verhalfen die Steinhuder Torfmoorinteressenten dann auch zum Torfstich.

„Es ist sicherlich schwer zu messen, welchen Effekt das Amt des Freyfischers hat. Aber ich finde gut, dass wir so weiterhin einen Beitrag dazu leisten, Steinhude bekannter zu machen“, sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Thomas Lampe. Für SMT-Geschäftsführer Rehbock zählt neben dem Marketing-Effekt auch das Netzwerken bei Veranstaltungen mit dem Freyfischer. „Deshalb hoffen wir, dass diese Tradition auch in Zukunft weiter etwas bewegen kann“, betonte Rehbock.

