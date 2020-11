Wunstorf

Keine touristischen Reisen, ausgefallene Klassenfahrten und abgesagte Messen: Der Omnibusbetrieb Heinrich Meuter aus Bokeloh ist von der Corona-Pandemie stark gebeutelt. Der Lockdown im Frühjahr bedeutete Umsatzeinbußen von 100 Prozent. Im Sommer haben sie zwischen 70 bis 80 Prozent gelegen, sagt Firmeninhaber Jürgen Meuter. Jetzt klettern sie im Teil-Lockdown wieder auf 100 Prozent. Um die Betriebskosten zu senken, habe er vier seiner acht Busse abgemeldet. Seine acht Fahrer musste er in Kurzarbeit schicken.

Busbetrieb verschiebt Investitionen

Die Kurzarbeiterregelung sowie die gezahlte Überbrückungshilfe seien hilfreich gewesen, ersetzten aber nicht die Einnahmeausfälle. Ein Teil der Kosten laufe weiter. Vor 30 Jahren habe er den Betrieb von seinem Vater übernommen. „Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt“, sagt Meuter. Er ist sich daher sicher, dass auch die nächsten Jahre Busse von seinem Hof rollen. Für dieses Jahr seien keine Investitionen geplant gewesen. Im nächsten Jahr sollte der Fuhrpark ursprünglich um ein oder sogar zwei Busse erweitert werden. Das entfällt. Stolze 300.000 Euro kostet ein Fahrzeug.

Höchste Hygienestandards in den Bussen

Seine Kunden seien froh gewesen, als es im Sommer wieder Busreisen gab. „Endlich mal wieder raus“, hätten sie sich gefreut. Sie seien auch mit dem Sicherheitskonzept zufrieden gewesen. Alle zwei bis vier Minuten werde die Luft im Bus komplett ausgetauscht. Zudem hat Meuter in Ozongeneratoren zur Desinfektion investiert. Die Reisenden mussten während der Fahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für November waren Fahrten zum Gänse- und Entenessen sowie Grünkohltouren und Musicalbesuche geplant. Touren zu Weihnachtsmärkten müssen ebenfalls entfallen. Einzig die Silvesterreisen seien noch nicht storniert.

Busunternehmer zögert mit Druck des neuen Reisekatalogs

Das Reiseprogramm für 2021 steht auch schon. Doch mit dem Druck des Katalogs wartet Meuter noch. Hinausgeschmissenes Geld, wenn sich doch noch etwas ändert. Immerhin bekommen knapp 8000 Kunden den Katalog zugeschickt.

Reisebusse für Schülerverkehr einsetzen

Ein wenig Geld könnte der Vorschlag von Bianca Tegtmeyer in die Kasse des Omnibusbetriebs spülen. Die Schulelternratsvorsitzende der Otto-Hahn-Schule möchte, dass Reisebusse den überfüllten Schülerverkehr entlasten. Seit den Sommerferien kämpft sie dafür. Damals habe sie gelesen, dass im Saarland 100 Busse zusätzlich Schülerinnen und Schüler befördern. „So kam das Ganze ins Rollen“, sagt die Mutter. Doch bisher ohne Erfolg. Von der Region Hannover habe sie eine Absage erhalten. Regiobus hätte keine zusätzlichen Fahrzeuge für die Schülerbeförderung. Nun hofft sie auf den Einsatz von Reisebussen.

Hygienekonzepte an Schulen unnütz

An Fahrt könnte die Idee durch eine Anfrage der Grünen Wunstorf an die Region und den Landtag aufnehmen. Die Fraktionsvorsitzende Anne Dalig möchte wissen, ob Reisebusse für die Fahrgastbeförderung eingesetzt werden könnten. „Dadurch müssten weniger Hilfen bezahlt werden und eine Kurzarbeit der Fahrerinnen und Fahrer kann vermieden werden“, begründet sie den Vorschlag. Die Schulen hätten gute Hygienekonzepte vorgelegt. Damit die Schülerinnen und Schüler zum Unterricht kommen, müssten sie in völlig überfüllte Busse steigen. „Da nützt die ganze schulische Vorsorge nichts mehr. Hier stehen die Kinder dicht an dicht“, kritisiert Dalig. Der Omnibusbetrieb Meuter bringt auf jeden Fall Erfahrung mit. Anfang der 1990-er Jahre habe er Kinder aus Idensen, Mesmerode und Bokeloh zur Schule gefahren, sagt Jürgen Meuter.

