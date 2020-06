Wunstorf

Das Bundesverwaltungsgericht wird die Verfahren um die Wunstorfer Nordumgehung nicht neu aufrollen. Damit steht die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom August, wonach die Trasse im Verlauf der Bundesstraße 441 im Prinzip richtig geplant worden ist, allerdings insbesondere vier Vogelarten besser zu schützen sind.

Die Lüneburger Richter hatten eine Revision in ihrer Entscheidung nicht zugelassen. Dagegen legte Kläger Rudolf Speckhan eine Beschwerde beim Bundesgericht in Leipzig ein. Gemeinsam mit seinem Anwalt hatte er vor allem gerügt, dass das Oberverwaltungsgericht einige Argumente nicht berücksichtigt hatte, weil sie zu spät vorgetragen worden waren. Das sei nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshof nicht zulässig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun bereits am 16. April beschlossen, die Beschwerde zurückzuweisen. Die Begründung will es nach Angaben einer Gerichtssprecherin in den nächsten zwei Wochen auf seiner Internetseite veröffentlichen.

Gang nach Karlsruhe könnte folgen

„Wir beraten jetzt darüber, vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen“, sagte Speckhan. Der Biolandwirt aus Blumenau sieht seinen Betrieb durch die neue Straße trotz Entschädigungen massiv gefährdet. „Leider scheint es so, dass die Gerichte meistens zugunsten der Behörden entscheiden“, sagte er.

So soll die geplante Nordumgehung in Wunstorf verlaufen. Quelle: HAZ-Grafik Llorens

Für Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, der am Mittwoch von der Entscheidung erfahren hat, ist das ein wichtiger Schritt nach vorn, über den er auch schon die Fraktionen informiert hat. „Damit hat die Planung nach meiner Einschätzung jetzt im wesentlichen Bestand. Wir sind sehr glücklich darüber“, sagte er. Die neue, 6,5 Kilometer lange Trasse soll zwischen der Kernstadt und Blumenau im Süden sowie Luthe, Liethe und Klein Heidorn im Norden verlaufen.

Neue Unterlagen sind fast fertig

Der Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist auch schon recht weit damit, den Planfeststellungsbeschluss vom 30. Dezember 2016 nachzuarbeiten. Das Gericht hatte gefordert, dass dabei der Schutz von Rotmilan, Turmfalke, Rauchschwalbe und Star besser gewährleistet wird. „Wir sind kurz davor, die Unterlagen an die Planfeststellungsbehörde weiterzugeben“, sagte Friedhelm Fischer, der Leiter des Geschäftsbereichs.

Nach Ansicht der Kläger müsste die Bundesstraße 441 bei Luthe ausgebaut werden, wenn in Verlängerung die Nordumgehung kommt. Quelle: Sven Sokoll

Die Planfeststellungsbehörde wird die Unterlagen prüfen, noch einmal auslegen und nach Eberhardts Hoffnung bis zum Spätherbst neu beschließen. Dann könnte wohl bald gebaut werden, zumal der Bund das Projekt als vordringlich eingestuft hat. „Beim Oberverwaltungsgericht könnten nach meinem Verständnis nur diese Fragen des Artenschutzes dann noch einmal diskutiert werden, wenn die Kläger damit nicht einverstanden sind“, sagte Eberhardt.

Landesbehörde hat bereits Flächen gekauft

Da die Landesbehörde die möglichen Vorbereitungen schon weit vorangetrieben hat, glaubt Eberhardt, dass die gerichtlichen Auflagen den Baubeginn letztlich nicht wesentlich verzögern werden. „Die Landesbehörde hat uns auch schon viele Flächen abgekauft, die wir für die Umgehung gesichert hatten. Das ist ein Zeichen, dass auch Geld vorhanden ist“, sagte Eberhardt. Rudolf Speckhan hat indes die leise Hoffnung, dass die Corona-Krise den Baubeginn vielleicht doch noch einmal verzögern könnte.

Von Sven Sokoll