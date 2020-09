Wunstorf

Glücklich ist ein Einsatz der Wunstorfer Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag ausgegangen. Die Brandmeldeanlage im Burgmannshof hatte Alarm geschlagen, die Feuerwehr mit immerhin sieben Fahrzeugen rückte aus. Grund war eine halbe Flasche Rohrrein.

Die gegen Mitternacht herbeigeeilten Feuerwehrleute mussten intensiv suchen, um die Quelle des Alarms zu finden. Weder Rauch noch Feuer drangen aus dem Burgmannshof. Allerdings schlugen Gaswarngeräte im zweiten Obergeschoss an, woraufhin die Feuerwehrleute per Drehleiter das Stockwerk mit Überdruck belüfteten. Gleichzeitig rückten mehrere Atemschutztrupps an, die die Wohnungen nach der Ursache durchkämmten. Der Gashaupthahn wurde geschlossen und zeitweilig stand zur Diskussion, das Gebäude, in dem sich überwiegend ältere Bewohner aufhielten, zu räumen.

Im Abfluss kräftig geblubbert

Währenddessen berichtete eine Bewohnerin, dass sie vor dem Schlafengehen eine halbe Flasche Rohrreiniger in den Abfluss gekippt habe. Im Abfluss habe es kräftig geblubbert und kurz darauf sei die Feuerwehr auch schon da gewesen.

Das Blubbern im Abfluss hatte sieben Feuerwehrfahrzeuge, einen Rettungswagen und die Polizei auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand und die Feuerwehr konnte wieder abrücken.

Während die Drehleiter der Wunstorfer Feuerwehr am Burgmannshof zur Überdruckbelüftung eingesetzt wurde, gab es einen weiteren Einsatz in Luthe, für den ebenfalls eine Drehleiter benötigt wurde. Bei diesem medizinischen Notfall half die Feuerwehr aus Neustadt mit ihrer Leiter aus.

Von Beate Ney-Janßen