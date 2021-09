Wunstorf

Die Inklusion greift – Schulgebäude sind barrierefrei herzustellen. Selbstverständlich ist das aber offenbar selbst bei Neubauten nicht. Seit bald zwei Jahren kämpft die Steinhuder Familie Mellar darum, dass Tochter Johanna sich mit ihrem Rollstuhl auch selbstständig durch die IGS Wunstorf bewegen kann. Das Gebäude ist erst 2019 nach umfangreicher Sanierung und Neubau (Kostenpunkt: 27 Millionen Euro) in Betrieb gegangen.

Automatische Türen müssen nachgerüstet werden

Doch automatisch öffnende Türen, wie sie für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer zumindest auf den Gängen nötig sind, gehörten offenbar nicht zum Ausbauvolumen. Die Stadt als Gebäudeinhaber und die Kirche als Betreiber müssen diese jetzt teuer nachrüsten lassen. Bis das auch nur geklärt war, brauchten Johanna und ihr Vater aber reichlich Geduld. Fast zwei Jahre ist es her, seit der Vater des Mädchens das erste Mal im Schulausschuss das Problem ansprach.

Johanna hat eine Infantile Cerebralparese mit Spastik, eine krankhafte Erhöhung der Muskelspannung. Die Erkrankung führt dazu, dass sie immer schlechter laufen kann. Seit etwa zwei Jahren ist sie außer Haus auf einen Rollstuhl angewiesen. Doch darauf ist die IGS nicht ausgelegt. Zu Beginn haben nicht einmal die schweren, doppelten Eingangstüren automatisch geöffnet. Dort hat die Stadt inzwischen nachgebessert.

Barrieren im ganzen Schulgebäude

Doch auch im Gebäude selbst gibt es noch Barrieren: Den Fahrstuhl darf Johanna nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen. „Sie können sich vielleicht vorstellen, was es für ein inzwischen 15-jähriges Mädchen bedeutet, wenn es nicht einmal allein auf die Toilette kann“, sagt der Vater. Außerdem gibt es noch etliche weitere Türen auf den Fluren, die ebenfalls zu schwer sind, um sie vom Rollstuhl aus zu öffnen.

Auch sie sollten automatisch zu öffnen sein, forderte die Familie, die inzwischen den spezialisierten Anwalt Sebastian Sczuka aus Recklinghausen hinzugezogen hat. Da sah sich die Stadt allerdings in den vergangenen Monaten vor ein Problem gestellt: Es handelt sich um Brandschutztüren, die bei Bedarf schließen müssen, um Rauch oder Flammen im Gebäude aufzuhalten. Vater und Anwalt hatten während des Jahres, das darüber verging, vielfach den Eindruck, sie sollten vertröstet und hingehalten werden.

Umbau von sieben Türen für 100.000 Euro

Das Ergebnis der Überlegungen und Verhandlungen präsentiert Stadtsprecher Alexander Stockum auf Nachfrage: Nun müssten weitere sieben Türen komplett ausgetauscht werden, um Johanna den Zugang zu allen Gebäudeteilen zu ermöglichen, die sie besuchen muss. Als Neuntklässlerin ist sie inzwischen in der Kursphase angekommen, in der Schülerinnen und Schüler häufiger die Räume wechseln müssen. „Fach- und Klassenräume sind da natürlich ausgenommen, es ist ja nicht vorgesehen, dass die Schüler dort selbstständig Zugang haben“, sagt Stockum.

Geplant sei nun alles, Ausschreibung und Umsetzung stünden noch aus. Wann der Umbau fertig ist, könne er nicht sagen, sagt Stockum bedauernd, gerade mit Blick auf die Situation in der Baubranche. „Wir wollen hoffen, dass auf die Ausschreibung Bewerbungen kommen.“ Die Stadt rechne mit insgesamt 100.000 Euro Kosten. Auch deren Aufteilung habe man mit dem Schulträger noch verhandeln müssen, sagt Stockum. Doch nun sei alles geklärt, beide Partner zahlen je die Hälfte.

„Barrierefreiheit setzen wir bedarfsgerecht um“

Grundsätzlich gelte: „Barrierefreiheit setzen wir immer bedarfsgerecht um“, versichert Stockum noch. Kürzlich habe die Stadt beispielsweise einen Klassenraum der Grundschule Kolenfeld so hergerichtet, dass ein hörgeschädigtes Kind dort nicht weiter vom Hall belästigt wird. Das sei allerdings baulich deutlich weniger aufwendig als ein rollstuhlgerechter Ausbau. Inzwischen seien die Bauvorschriften so weit entwickelt, dass es in Neubauten künftig keine Konflikte mehr zwischen Barrierefreiheit und Brandschutz geben sollte, sagt Stockum.

Schulleiterin Elke Helma Rothämel hat ein gewisses Verständnis. „Das Schulgebäude wurde 2010 und 2011 geplant, da kannte man den Begriff Inklusion noch nicht einmal“, sagt sie. Inzwischen habe sich die Schule aber so weit wie möglich darauf eingestellt. Immerhin zwei Klassenräume seien schon akustisch für hörgeschädigte Kinder hergerichtet, nun folgten noch die automatischen Türen. „Sicher hätte das schneller gehen können, aber die Abstimmungsprozesse dauern auch ihre Zeit.“ Die Schule sei außerdem mit Sonderpädagogen „exzellent ausgestattet“, betont sie.

