Steinhude

Corona und das schlechte Wetter der vergangenen Wochenenden hatten die Mitglieder des Segel-Clubs Steinhuder Meer bangen lassen, doch dann ist der musikalische Frühschoppen zum 100-jährigen Bestehen am vorigen Sonntag doch ein wunderbarer und sonniger Tag geworden. Zum Empfang ab 11 Uhr waren Vertreter der Kommunen, Verbände und Segelvereine gekommen – und das nicht mit leeren Händen.

Regionspräsident überreicht Sportplakette

So überreichte Regionspräsident Hauke Jagau die Sportplakette, die der Bundespräsident Sportvereinen verleiht, die 100 Jahre alt geworden und immer aktiv geblieben sind. „Das ist mir eine besondere Freude“, sagte Jagau dazu. Carsten Elges aus dem Vorstand des Regionssportbundes hatte die ähnlich edle Heinrich-Hünecke-Plakette des Landessportbundes dabei. Doch die Mitglieder um den Vorsitzenden Sven Sokoll freuten sich auch noch über viele weitere Gratulationen und Gaben.

Musiker kommen beim Publikum gut an

In einer Präsentation hatten die Teilnehmer des Empfangs zu Beginn einen fotografischen Ritt durch die Geschichte des Vereins gesehen. Und nach einer halben Stunde hatte auch der „Binnensegler“ seinen ersten von mehreren Auftritten. Dahinter verbirgt sich Erik Sander, der als Segler nicht nur Gefallen daran gefunden hat, Lieder über seinen Sport zu schreiben. Er tritt damit auch ehrenamtlich auf und sammelt Geld für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Später spielten dann vor allem die Ellingtones Jazz. Beide kamen bei den Zuhörern gut an.

Der „Binnensegler“ Erik Sander sammelt mit seiner Musik Spenden für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Quelle: privat

Gäste strömen auf das Gelände

Nachdem in der ersten Stunde die Luft noch trüb war, kam mittags dann die Sonne heraus, und die Bedingungen waren ideal. Und so strömten dann auch noch viele weitere Gäste auf das Grundstück. Zu den Corona-Regeln zählte allerdings auch, dass die Besucher dieses Mal nicht in die Messe durften. Ein besonderer Hingucker draußen war der moderne Torfkahn „Graf Wilhelm III“, dessen dreiköpfige Besatzung in den Hafen fuhr und für eine Weile vor dem Ufer festmachte.

Komitee plant Jubiläum zwei Jahre lang

Kinder zog es auf die Hüpfburg und zum Glücksrad, während für die ganze Familie auch Fischbrötchen, Gegrilltes, Waffeln und Getränke angeboten wurden. Insgesamt kamen im Lauf des Tages wohl mehr als 400 Gäste, und alle anwesenden Mitglieder zeigten viel Einsatz dafür, dass die Veranstaltung ein Erfolg wurde.

Beim musikalischen Frühschoppen des Segel-Clubs Steinhuder Meer ist auf dem Vereinsgelände allerhand los. Quelle: privat

Allerdings muss so ein Fest auch immer umfangreich geplant sein, wofür ein Festkomitee verantwortlich war. Der zweite Vorsitzende Wilhelm Nordmeier dankte Ina, Dieter und Sven Sokoll sowie Christiane Opitz und Manfred Scheffel bei der Feierstunde für die zweijährige Vorbereitung des Jubiläums. Der Club belohnt die fünf Mitglieder mit einem Essen. Sie hatten sich zwar häufiger in einem Restaurant treffen wollen, mussten dann aber öfters auf Videokonferenzen ausweichen.

Von Anke Lütjens