Steinhude

Die SPD-Abteilung Steinhude hat den Vorstand um Walter Sternberg in ihrer Jahresversammlung bestätigt. So bleibt Werner Stünkel Schriftwart, Maria Müller Kassenwartin. Dazu kommen Ratsfrau Ulrike Pickert-Maas und Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Er berichtete über die laufenden Debatten zum Verkehr, über die Badeinsel, zum Schulzentrum und über neue Baugebiete. In diesem Jahr wollen die Sozialdemokraten sich weiterhin am ersten Mittwoch eines Monats im Filou treffen und am ersten Sonnabend eines Monats auf dem Wochenmarkt präsent sein.

Diskussionen sind geplant zur Ortskern, zum Radverkehr, zum Steinhuder Meer und zur Rente. Für Mai plant die Abteilung einen Besuch im Landtag und für September eine Tour zum Europaparlament in Brüssel.

Von Sven Sokoll