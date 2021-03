Wunstorf

Bisher ist nicht absehbar, wie sich die Corona-Pandemie auf den Wunstorfer Einzelhandel auswirkt. Fest steht: Die Innenstadt muss sich weiter entwickeln, um auch in Zukunft attraktiv zu sein. In einem Workshop hat sich die SPD-Abteilung Wunstorf mit der Thematik beschäftigt.

Chancen der Digitalisierung und Fördergelder nutzen

Dabei entstanden Vorschläge wie Leerstände mit geförderten Start-up-Unternehmen zu füllen. Ortsbürgermeister Thomas Silbermann schlug zudem vor, mit Kultur und Vereinen die Innenstadt in einen Erlebnisraum zu verwandeln. „Auch die Digitalisierung, die in der Krise in allen Bereichen stärker geworden ist, wurde als Chance und nicht als Gefahr begriffen,“ schreibt der Vorsitzende der Kernstadt-SPD, Sören Thoms. Um den Einzelhandel zu stärken, könnten Förderprogramme von Bund und Land genutzt werden. Dabei sollten die Kaufleute nicht jeder für sich agieren, sondern ein gemeinsames Angebot schaffen, sagte Silbermann auf Nachfrage. Vorstellbar sei beispielsweise ein Lieferservice.

Gemeinsam Ideen entwickeln

Zielführend sei nach Ansicht der SPD, mit allen Beteiligten aus Einzelhandel, Kultur, Politik und Verwaltung zusammenzukommen, um gemeinsam weitere Ideen zu entwickeln und schnell umzusetzen. „Ein Runder Tisch Innenstadt wäre ein erster Schritt“, sagt Silbermann.

Von Rita Nandy