Wunstorf

Die SPD-Ratsfraktion hat sich in der politischen Sommerpause am Bahnhof umgesehen, um neue Ideen dafür zu sammeln. Dabei begrüßten die Politiker, dass die Bahn jetzt bereit ist, Platz für die lange geforderten Toilettenanlagen bereitzustellen. „Wir wollen den Bahnhof für die vielen Pendler attraktiver machen“, sagte die Fraktionsvorsitzende Kirsten Riedel. Ein Baustein dafür soll auch der Bau der neuen Fahrradgarage sein, mit dem die Region sich bereits beschäftigt.

Die Fraktion wünscht sich zudem, an allen Zugängen noch weitere Fahrradbügel aufzustellen. Bei den Parkplätzen für Autos strebt die SPD einen Kompromiss an, um einerseits den Bedarf zu decken, andererseits aber auch die anliegenden Wohngebiete vor übermäßigem Verkehr zu schützen. Zudem will sie die Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und ZOB gern optisch verändern, damit Fußgänger sicherer kreuzen können. Weitere Anregungen zum Bahnhof nimmt die Fraktion per E-Mail an spd-wunstorf@t-online.de entgegen.

Von Sven Sokoll