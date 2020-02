Großenheidorn

Pläne für das Jahr 2020 standen bei der Jahresversammlung der SPD im Mittelpunkt. Insbesondere soll es dabei um die Mitgliederwerbung für die 23 Mitglieder umfassende Abteilung gehen. „Wir wollen die Menschen in Großenheidorn bei Hausbesuchen direkt ansprechen. Das war bereits vor einigen Jahren sehr erfolgreich“, sagte Ilse Bokelmann, die bei der Abteilung für die Pressearbeit zuständig ist.

Kita soll erweitert werden

Auch um den Ort macht sich die SPD Gedanken. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte gibt es zwei Varianten, die nach Ansicht der Sozialdemokraten nicht ganz zu Ende gedacht sind. Sie überlegen, welcher Art die Erweiterung sein sollte. Das „Blaue Haus“, der Container hinter der Mehrzweckhalle, soll für die Kita-Gruppe bis vorerst 2021 nur eine Übergangslösung sein. „Eltern und Kinder fühlen sich derzeit dort wohl“, sagte Bokelmann. Ein weiteres Ziel der SPD Großenheidorn ist, Fahrrad- und Fußwege zu sichern und zu reparieren, damit sie für alle besser nutzbar sind.

Im Ort etwas zum Klimaschutz beitragen

Auch der Klimaschutz spielte in der Versammlung eine Rolle. „Wir wollen intensiv an dem Thema arbeiten und Ideen einbringen, was vor Ort machbar ist“, sagte Bokelmann. Bei den Wahlen wurde der Vorstand mit dem Vorsitzenden Wilfried Strobel, den stellvertretenden Vorsitzenden Martin Ehlerding und Dietmar Meyer, Kassierer Björn Bonnet, Schriftführer Wolfgang Bokelmann und Pressewartin Ilse Bokelmann, den Beisitzern Elisabeth Stege und Hans-Ludwig Klischies sowie den Kassenprüfern Helga Brand und Andreas Saar im Amt bestätigt. Zum Vertreter im Ortsvereinsvorstand bestimmten die Mitglieder Wilfried Strobel.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens