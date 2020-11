Wunstorf

In der Corona-Krise stehen alle Parteien zusammen. In einem Aufruf fordern sie die Wunstorferinnen und Wunstorfer auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Idee für einen gemeinsamen Appell hatte der Grünen-Vorsitzende Dustin Meschenmoser. „Ich habe alle demokratischen Parteien angeschrieben“, sagt er. Dazu gehört für ihn die AfD nicht. Zudem weigere sich die Partei beispielsweise im Bundestag die vorgeschriebene Maskenpflicht einzuhalten.

Anlass für den Aufruft sind die steigenden Covid-19-Infektionen in der Region Hannover. Die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 auf 100.000 Einwohner wurde hier überschritten und liegt am Mittwoch, 4. November, bei 124,1.

Anzeige

Gemeinsam das Coronavirus in die Knie zwingen

Die Grünen, CDU, FDP und SPD rufen gemeinsam dazu auf, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben. „Seit Wochen steigen die Zahlen. Täglich gibt es Rekordwerte. Diese ernste Situation wird sich nicht von alleine beruhigen“, mahnt Meschenmoser. Die Gesundheitsämter arbeiteten am Limit. „Wir haben es schon einmal geschafft, das Virus in die Knie zu zwingen, und wir werden es noch einmal schaffen, wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen“, sagt der Grünen-Vorsitzende.

Möglichst auf soziale Kontakte verzichten

Martin Pavel von der CDU Wunstorf ergänzt: „Die pandemische Lage ist aktuell noch schwieriger als im Frühjahr, weil wir nun das Winterhalbjahr vor uns haben.“ Er fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an die Aha-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) zu halten und auch wenn es schwer falle, möglichst auf soziale Kontakte zu verzichten. „Nur so können wir die Infektionszahlen signifikant senken“, ist sich der CDU-Vorsitzende sicher. „Wir Wunstorfer halten zusammen, beißen auf die Zähne und kommen gemeinsam durch die schwere Zeit.“

Maßnahmen müssen widerspruchsfrei sein

Der SPD-Vorsitzende Torben Klant verweist auf die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen. Dazu gehöre beispielsweise im öffentlichen Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auch wenn dies nicht explizit vorgeschrieben sei. „Auf der anderen Seite müssen alle neuen Maßnahmen verhältnismäßig und möglichst widerspruchsfrei sein. Andernfalls ist die Akzeptanz auch aller bisher befolgten Regeln gefährdet“, so Klant. Dies bereite ihm die größten Sorgen.

Mit Einsicht massivere Eingriffe verhindern

„Wir appellieren an alle Wunstorferinnen und Wunstorfer: Seien Sie einsichtig, handeln Sie vernünftig“, sagt Daniel Farnung von der FDP. Nur so könnten massivere Eingriffe in die Freiheitsrechte verhindert werden. „Wir alle haben es selbst in der Hand“, sagt Farnung.

Von Rita Nandy