Kolenfeld

Die Auszählung der Briefwahl war entscheidend. Abends ging Ortsbürgermeister Karsten Grobe mit vier Sitzen für die SPD Kolenfeld ins Bett. Am nächsten Morgen waren es nach dem vorläufigen Endergebnis fünf. Grobe begrüßt vor allem, dass mit Christin Fietz ein Politikneuling ein Direktmandat erzielen konnte. Sie ist erst vor einem halben Jahr in die Partei eingetreten.

Ortsbürgermeister gewinnt 100 Stimmen dazu

Damit sitzen im Ortsrat künftig zwei Frauen, freut sich der Ortsbürgermeister über ein fast ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Seiner Frau muss er nun ein Essen beim Griechen in Kolenfeld spendierten. Er hat eine Wette verloren. Sie glaubte an einen Stimmenzuwachs ihres Mannes. 2016 erhielt er 1202 Stimmen. Fünf Jahre später wählten ihn 1321 Kolenfelderinnen und Kolenfelder. „Das habe ich selber nie gedacht“, sagt Grobe.

Starker Zuspruch für Carsten Piellusch als Bürgermeister

Es sei ein bisschen eine Bestätigung seiner Arbeit, aber auch ein Vertrauensvorschuss. Den schenkte der Ortsteil auch dem künftigen Bürgermeister Carsten Piellusch, der die meisten Stimmen aus Kolenfeld erhielt. Er habe sich auch bei ihm bedankt und gratuliert.

Verkehr ist wichtiges Thema für Kolenfeld

Auch Karl-Peter Philipps sprach Montagmorgen seine Gratulation aus. Grobe möchte die bisher gute Zusammenarbeit mit der CDU fortsetzen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verkehrssituation an der Kreuzung Adolf-Oesterheld-Straße/L392. Dort soll künftig eine Ampel den Verkehr regeln. Die Bauarbeiten an der Autobahn haben an den vergangenen Wochenenden Kolenfeld stark belastet.

Von Rita Nandy