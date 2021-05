Wunstorf

Der SPD-Ortsverein Wunstorf lädt seine Mitglieder für Sonnabend, 29. Mai, zur Mitgliederversammlung ein. Diese beginnt um 15 Uhr im Barnestadion. In der Versammlung sollen die Mitglieder die Listen für den Stadtrat und die zehn Ortsräte beschließen.

„Wir haben starke Kandidatinnen und Kandidaten für die verschiedenen Räte. Besonders freue ich mich über die vielen Neuen, die sich für eine Kandidatur auf den Listen der SPD entschlossen haben,“ so Vorsitzender Torben Klant. Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch läutet den Wahlkampf ein. Zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln und der besseren Planbarkeit sollten sich die Mitglieder per Mail an: spd-wunstorf@t-online.de anmelden.

Kandidat Piellusch geht mit Stadtdialog 21 online

Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch lädt alle Bürger sowie Interessierte zu seiner digitalen Veranstaltung „Stadtdialog21 – live“ für Mittwoch, 2. Juni um 19 Uhr ein. Unterstützung erhält er dabei von Katrin Mudroch-Störmer, Schulleiterin einer Grundschule, die ihre Erfahrungen aus der Praxis schildert. Robert Conrad, stellvertretender Leiter des Hölty-Gymnasiums, moderiert das Gespräch. Der Dialog ist als interaktive Videokonferenz vorgesehen.Anmeldungen sind unter spd-wunstorf@t-online.de und auf www.piellusch.de möglich. Interessierte erhalten nach Anmeldung einen Zugangslink.

Piellusch möchte gemeinsam mit den Menschen aus dem Bildungsbereich und allen Bürgerinnen und Bürgern darüber sprechen, wie Schule besser gemacht werden kann. Ziel ist es, aus den Erfahrungen der Pandemie zu lernen und Lösungsansätze für bestehende Probleme zu diskutieren. Piellusch beleuchtet auch, was die Stadt als Schulträgerin erreichen kann.

Von Anke Lütjens