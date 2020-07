Klein Heidorn

Die Grundschule Klein Heidorn ist die erste mit einem Ganztagsangebot. Die SPD-Ratsfraktion hat sich die Einrichtung kurz vor den Sommerferien angesehen. Auf dem Besuchsprogramm stand außerdem der Besuch des Venhof-Kindergartens sowie der neuen Kita Kirschbaum.

SPD will Ausbau zu Ganztagsschulen vorantreiben

Schulleiterin Maud Rang führte die Politikerinnen und Politiker durch ihre Einrichtung. Diese zeigten sich besonders von der neuen Mensa beeindruckt. Zudem lobten sie das Engagement der Schulleitung, die sich für den Umbau zu einer Ganztagsschule stark gemacht hatte. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Kirsten Riedel erklärte: „Wir werden das Ganztagsschulprogramm vorantreiben und hoffen, dass sich nach der Stadtschule und der Grundschule Steinhude auch weitere Schulen für dieses Modell entscheiden werden.“ Zwar könnten die Umbaupläne nicht so schnell wie gehofft umgesetzt werden, doch die Richtung stimme. Anfangs lautete das Ziel, eine Grundschule pro Jahr umzubauen. In den Sommerferien starten nun zunächst die Abrissarbeiten an der Stadtschule.

Anzeige

Drei zusätzliche Kita-Gruppen im Container

Das Angebot des Venhof-Kindergarten werde ständig modernisiert und erweitert, berichtete Leiterin Sabine Pabst-Straube bei dem Rundgang mit den Sozialdemokraten. Sie zeigte den neu aufgestellten Container für eine zusätzliche Gruppe. Dort betreuen die Johanniter auch zwei Gruppen der neuen Kita Kirschbaum. Angesichts der hellen, freundlich gestalteten und gut ausgestatteten Räume fanden die Besucher den Begriff Container jedoch unpassend. „Die mobilen Häuser haben alles, was eine moderne Kindertagesstätte ausmacht“, erklärte Kirsten Riedel. An der Schulstraße gibt es nunmehr drei Einrichtungen. Diese böten Kindern beste Bedingungen fürs Lernen, Spielen und Aufwachsen, sagte Ortsbürgermeister Jann Weerts stolz.

Von Rita Nandy