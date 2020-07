Steinhude

Die SPD-Abteilung Steinhude hat für ihre Versammlung am Donnerstag, 16. Juli, drei aktuelle Themen auf die Tagesordnung gesetzt. Dauerbrenner ist die Verkehrssituation, die sich von Saison zu Saison weiter verschärft. Zudem stellt sich mit dem Ende des Schuljahres die Frage: Was wird aus dem ehemaligen Schulzentrum? Der Ortsrat Steinhude wünscht sich dort ein Kulturzentrum. Zumindest das Forum soll weiterhin öffentlich nutzbar bleiben. Außerdem fürchten unter anderem die Segler, dass die neue Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Steinhuder Meer der Region Hannover zu weiteren Einschränkungen führt. Wer mitdiskutieren möchte, kommt um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung im Hotel Haus am Meer, Uferstraße 3.

Von Rita Nandy