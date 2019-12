Wunstorf

Die SPD will sich weiterhin für mehr Klimaschutz in Wunstorf einsetzen – auch wenn die Verwaltung die Vorschläge der Mehrheitsgruppe im Rat abgelehnt hat. „Der Klimaschutz in Wunstorf braucht kreative Ideen. Wir wünschen uns deshalb deutlich mehr Mut bei diesem Thema“, fordert der SPD-Vorsitzende Torben Klant. Er sieht dabei die Stadt – als Vorbild, Planerin, Eigentümerin, Versorgerin und größte öffentliche Auftraggeberin – in der Pflicht, das Thema weiter voranzubringen.

SPD möchte konkrete Ideen der Verwaltung diskutieren

Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Der Klimawandel machte auch vor Wunstorf keinen Halt. Wetterextreme, wie lange und heiße Trockenphasen und Starkregen, seien immer weniger die Ausnahmen. „Gern würden wir neben der Kritik an den Vorschlägen der Politiker aber auch konkrete Ideen der Verwaltung diskutieren“, sagt Klant. SPD, Grüne und FDP hatten unter anderem mehr grüne Dächer und weniger versiegelte Flächen gefordert. Auch sollte Klimaschutzmanager Lars Hiddessen künftig bei politischen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima aufzeigen. Die Stadt warnte vor zu viel Bürokratie. Die vorgeschlagene Förderung für grüne Dächer und entsiegelte Flächen in Höhe von 500 Euro sei zu gering und kein Anreiz für Grundstückseigentümer. Die Verwaltung wehrt sich zudem gegen den Vorwurf, zu wenig in den vergangenen Jahren für den Klimaschutz getan zu haben. Sie erklärt sich jedoch bereit, künftig wie gefordert jährlich über die nächsten Schritte für den Klimaschutz zu berichten.

Grüne äußern sich zum Klimaschutz

Ihre Position zu dem Thema wollen Bündnis 90/ Die Grünen am Freitag in einem Pressegespräch vorstellen. Darin soll es auch um eigene Anträge gehen sowie um die CO2-Bilanz in der Region.

