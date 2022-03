Wunstorf

Die Band Bayern Stürmer hat einen Song für den Frieden produziert. „Freiheit braucht Mut und Toleranz - entsteht gemeinsam die Akzeptanz“. Mit diesen Zeilen für den Frieden aus dem neuen Song der Band Bayern Stürmer mit dem in Steinhude wohnenden Sänger Patrick Winter, möchten die Musiker ein Zeichen für Toleranz und Akzeptanz setzen.

Mitten in der Saisonvorbereitung schockierte die Musiker, wie auch viele andere Menschen, der Krieg in Europa. So komponierten Patrick Winter und Marcus Müller einen Song auf den Text von Kai Philipps. „Niemand konnte sich eine derartig eskalierende Entwicklung in der heutigen Zeit vorstellen. Wir möchten mit diesem Song unseren Wunsch nach Frieden und Freiheit zum Ausdruck bringen“ berichtet Patrick „Piwi“ Winter, Frontsänger der Band.

Musiker produzieren Song als Rockballade

Der Song, der von der Unfassbarkeit des Krieges und der Hoffnung auf Frieden erzählt, wurde bewusst als Rockballade produziert, um mit der Botschaft ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Die glasklare hohe Gesangsstimme des Leadsängers Patrick Winter unterstreicht dabei noch einmal das Verlangen nach einer besseren Zeit.

Den Song sowie das dazugehörige Musikvideo, das auf dem YouTubekanal „Bayern Stürmer Kanal“ zu sehen ist, hat die Band im eigenen Tonstudio zuhause selbst produziert. Dank des Labels „Blue Door Records“ aus Lasfelde ist der Titel auch auf allen bekannten Download- und Streamingportalen wie Spotify und TikTok zu finden.

Bandmitglieder bereiten sich auf die Saison vor

Mit großer Hoffnung auf eine schnelle, diplomatische Lösung bereiten sich die niedersächsischen Musiker nun weiter auf die Saison 2022 vor, die am Sonntag, 27. März, beim Hüttenwirt in Scholen bei Bruchhausen/Vilsen startet. Direkt am Sonnabend, 2. April, geht es mit der Musikanten-Ski-WM im österreichischen Schladming weiter – ein erstes großes Event im Terminkalender.