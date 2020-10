Wunstorf

Die Stadt hat am Donnerstag die Fußgängerbrücke in der Oststadt wieder an ihren Platz zurückgebracht, die an der Straße Am Bruche über das Regenrückhaltebecken führt. Sie ist eine beliebte Verbindung zwischen der Maxstraße und dem Blumenauer Kirchweg, war aber schon in die Jahre gekommen. Am 1. September hat ein Autokran das Brückenelement gehoben und verladen, um es sanieren und an die heutigen Anforderungen anpassen zu können.

Das bedeutete, dass die Nutzer sich in der Zwischenzeit andere Wege suchen mussten. Wie geplant hat die Stadtverwaltung fünf Wochen dafür gebraucht, bis jetzt wieder ein Kran aktiv werden konnte. Die neue Brücke befindet sich wieder an der gleichen Stelle und ist befestigt. Fußgänger und Radfahrer können sie damit wieder benutzen.

Von Sven Sokoll