Architekt Conrad Wilhelm Hase hat auch in der Umgebung von Wunstorf gewirkt. Insgesamt war der Architekt an 330 Werken in Hannover, Nordwestdeutschland, Berlin und Georgsmarienhütte beteiligt. Ab 1854/1855 verlegte er sich auf die Backsteingotik und baute nur noch in diesem Stil. Auch die Pfarrkirchen in Idensen und Dedensen sowie im Seelzer Ortsteil Harenberg stammen aus seiner Feder. Für den Bau der Kirche in Idensen veranstaltete der Architekt sogar eine Lotterie. Hase hat auch die Sigwardskirche mit der Entdeckung der Fresken gerettet. Conrad Wilhelm Hase lebte von 1818 bis 1902.