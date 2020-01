Wunstorf

Einen ergreifenden Beitrag hat das Schattentheater Sonnenputzer von Winfried Gburek am Freitagabend zur Veranstaltungsreihe „Damit du nicht vergisst“ geliefert. In der gut besetzten Stadtkirche führte er das nun erweiterte Hörspiel „ Klopfzeichen“ von Heinrich Böll auf, für das er die Stimmen zuvor mit Kathrin Deschka, Ullrich Greiner, Claus Crone und Martin Tigges eingesprochen hatte.

Eindrucksvoll kämpft in dem Stück ein früherer KZ-Häftling mit den schrecklichen Erinnerungen, vor allem wenn er ein Klopfen hört, mit dem Insassen damals kommunizierten. „Ich fürchte, dass du nie ganz in unsere Welt zurückkehrst“, hört der Protagonist aus seiner Familie. Und doch muss er am Ende die Erstkommunion der Tochter meistern.

Winfried Gburek führt das Schattentheater nach Heinrich Bölls „Klopfzeichen“ in der Stadtkirche auf. Quelle: Sven Sokoll

Organisatoren freuen sich über Resonanz

„Wir haben nie mit einer so großen Resonanz auf unsere Veranstaltungsreihe zur Befreiung der NS-Konzentrationslager gerechnet“, sagte eine sichtlich bewegter Moderator Andreas Varnholt am Ende. Für Montag, 27. Januar, dem eigentlichen Auschwitz-Gedenktag, haben die Organisatoren sich aber noch einen Überraschungsschlusspunkt ausgedacht. Und die „ Klopfzeichen“ werden ab 18 Uhr noch einmal in der Wandelhalle am Bad Nenndorfer Kurpark zu hören und zu sehen sein.

Moderator Andreas Varnholt bedankt sich nach der Aufführung bei Winfried Gburek für seinen Beitrag zur Veranstaltungsreihe. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll