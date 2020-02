Wunstorf

Paris: die Stadt der Liebe und der Leidenschaft. Klipp-Klapp machen die Türen im Hotel Zum galanten Kater und öffnen immer neue Räume der Eifersucht. Genau darum geht es in dem Stück „ Floh im Ohr“, das die Schaumburger Bühne am Sonnabend, 15. Februar, um 19.30 Uhr im Stadttheater Wunstorf präsentiert. Das Ensemble zeigt den 1907 uraufgeführten Bühnenklassiker in einer neuen Version: In der Inszenierung des künstlerischen Leiters der Bühne, Jürgen Morche, sind die Geschlechter der Rollen vertauscht.

Ehemann geht von Betrug aus

Und darum geht es: Neugierig hat Antoine Chandebise ein Päckchen an seine Ehefrau Zoé geöffnet. Darin befinden sich Seidenstrümpfe, die er ihr geschenkt hat. Absender ist Madame Isabelle, Besitzerin des Hotels Zum galanten Kater. Das setzt ihm den Floh ins Ohr, dass ihn seine Frau dort mit einem Geliebten betrügt. Mit einem anonymen Liebesbrief will Antoine seine Frau in das Hotel locken, um sie in flagranti zu erwischen. Er überredet seinen Freund Jules, den Brief zu schreiben und reserviert ein Zimmer.

Verwirrspiel nimmt seinen Lauf

Unglücklicherweise fällt das Schreiben Jules eifersüchtiger, spanischer Ehefrau Carla in die Hände. Rasend vor Eifersucht eilt auch sie in das besagte Hotel und trifft dort auf die anderen Mitglieder des Familien- und Freundeskreises Chandebise. Nun nimmt ein Verwirrspiel seinen Lauf. Die Figuren geraten ins Rotieren, und eine Krise naht – sehr zum Amüsement der Zuschauer.

Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Platzwahl ist frei. Der Eintritt kostet 10 Euro, er ist frei für Kinder bis 14 Jahre sowie für die Begleitperson von Schwerbehinderten mit B-Ausweis. Karten gibt es im Bücherparadies, Südstraße 5, sowie im Ticketshop der Schaumburger Nachrichten, Vorhäger Straße 44, in Stadthagen.

Von Anke Lütjens