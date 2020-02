Wunstorf

Eine Platane an der Ecke Senator-Kraft-Straße/Klein Heidorner Straße ist offenbar nicht zu retten. Die Stadt will sie fällen lassen, weil sie die Sicht behindert. Autofahrer müssen beim Einbiegen auf die Klein Heidorner Straße sehr weit nach vorne fahren, um Autos und Radfahrer von links erkennen zu können. Die AfD hatte in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Wunstorf wiederholt gefordert, gegenüber der Einmündung einen Verkehrsspiegel aufzustellen.

Spiegel zu weit entfernt

Der Abstand zur Einmündung betrage rund 16 Meter, schreibt die Stadt in ihrem Einwand. Mit einem Spiegel sei die Situation daher nicht zu lösen. Dies hatte sie der AfD bereits 2017 mitgeteilt. Außerdem habe sich die Lage seit der Sanierung der Klein Heidorner Straße verschärft. Radfahrer aus Klein Heidorn müssen nun einen Schutzstreifen nutzen.

Radschutzstreifen bleibt

Die Verwaltung hat Alternativen geprüft, um den Baum zu retten. Aber auch ein Stoppschild oder die Aufhebung des Radschutzstreifen kommen nicht infrage. Die Region habe letzteres abgelehnt, ebenso Tempo 30. Eine Einbahnstraßenregelung, die nur noch das Einbiegen in die Senator-Kraft-Straße erlaubt, würde das angrenzende Wohnquartier stark belasten. Die Klein Heidorner Straße wäre dann nur über die Senator-Meier-Straße zu erreichen.

Ortsrat tagt am 20. Februar

Nach Ansicht der Stadt muss der Baum daher gefällt werden, Bodendecker sollen die Stelle begrünen. Der Ortsrat muss noch sein Votum abgeben. Ein neuer Baum würde als Ersatz an anderer Stelle gepflanzt. Der Ortsrat tagt am Donnerstag, 20. Februar, ab 18 Uhr zusammen mit dem Bauausschuss in der Pausenhalle des Hölty-Gymnasiums an der Hindenburgstraße.

Von Rita Nandy