Luthe

Container statt Pavillon: So könnte eine kurzfristige Lösung für die Grundschule Luthe aussehen. Dies forderte der Ortsrat Luthe auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im vollbesetzten Schützenhaus. Eltern, Schulleiterin und Ortsratsmitglieder sehen dringenden Handlungsbedarf. Die Messung der Raumluft hatte keine Gesundheitsgefahren erkennen lassen. Daraufhin hat die Stadt die Räume am Mittwoch wieder freigegeben. Die Situation des stinkenden Pavillons belastet alle Betroffenen jedoch gleichermaßen.

Lehrerzimmer ist kein Klassenraum

Die Schüler sind Anfang des Jahres in das Bestandsgebäude umgezogen. Der Einsatz eines Schädlingsbekämpfers hatte bei einigen Kindern zusätzlich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt. Im untersuchten Staub konnten aber keine Spuren des eingesetzten Mittels mehr nachgewiesen werden. Der derzeitige Unterricht, unter anderem im Lehrerzimmer und im Werkraum, könne aber keine Dauerlösung sein, machte Schulleiterin Heike Pätzold auf Nachfrage deutlich: „Ein Lehrerzimmer ist kein Klassenraum.“ Sie bedankte sich auch bei ihrem sehr geduldigen Kollegium.

Deutliche Worte der Schulleiterin

Die Schulleiterin hatte auf der Ortsratssitzung überraschend deutliche Worte gefunden: „Es gibt sehr wohl gesundheitliche Beeinträchtigungen.“ Sie wies auch auf einen Fehler im Gutachten der Raumluftmessung hin. Ein Laborwert lag deutlich höher als später in der Zusammenfassung angegeben. Dort stehe, dass gegebenenfalls ein Umweltmediziner erkrankte Kinder untersuchen müsste. Der Gutachter hatte auch einen Plan für regelmäßiges Lüften und eine erneute Messung angeregt. Schulen seien verpflichtet, Hygienepläne einzuhalten. Der Hausmeister lasse jeden Tag vor Unterrichtsbeginn frische Luft in die Klassenzimmer, die Lehrer in den Pausen. „Wie lange sollen wir warten, bis es eine erneute Überprüfung gibt?“, fragte Pätzold.

Schüler ziehen vorerst nicht zurück

„Wir waren irritiert über die Deutlichkeit der Worte“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum am nächsten Morgen. Diese haben offensichtlich ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Stadt überlasse es dem Ermessen der Schule, ob die Kinder zurück in den Pavillon müssten. Die Schulleiterin hat sich erst einmal dagegen entschieden. Nach Informationen dieser Zeitung soll der DRK-Hort bereits wieder zurückgezogen sein. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt solle eine Lösung gefunden werden, sagte Pätzold. Denkbar sei, so der Stadtsprecher, die ungenutzten Container an der IGS auf dem Luther Schulgelände aufzubauen. Diese waren eigentlich für den Umbau der Stadtschule gedacht. Doch bis es so weit ist, sei genug Zeit, den Auftrag für neue Container auszuschreiben.

Grundschule Luthe ist Thema im Schulausschuss

Diese Idee dürfte die Eltern erfreuen. Sie hatten in der Ortsratssitzung in einer sachlichen Einwohnerfragestunde ihre Sorgen vorgetragen. Ortsbürgermeister Rolf Hoch forderte sie auf, auch die nächste Schulausschusssitzung, die am 19. Februar stattfindet, zu besuchen: „Uns müsst ihr nicht überzeugen.“ Für die öffentliche Versammlung steht die Grundschule Luthe auf der Tagesordnung.

Von Rita Nandy