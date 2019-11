Wunstorf

Zusätzliche Klassenräume müssen in naher Zukunft nicht geschaffen werden. Dies zeigt die Schülerzahlprognose für 2024, die der Erste Stadtrat Carsten Piellusch den Mitgliedern des Schulausschusses vorstellte. Der Ausblick auf den Grundschulbereich ergibt sich aus den in Wunstorf gemeldeten, bereits geborenen Kindern. Dafür wird auf die Daten des Einwohnermelderegisters zurückgegriffen.

Leichte Schwankungen im Grundschulbereich

Im Grundschulbereich gibt es einzig an der Albert-Schweitzer-Schule einen größeren Anstieg um 50 Schüler. In Kolenfeld sinkt die Zahl, sodass fünf bis sechs Klassen ausreichen werden.

Durch den Wechsel von G8 auf G9 wird sich die Schülerzahl am Hölty-Gymnasium zum nächsten Schuljahr erhöhen. Im Hauptschulzweig der Otto-Hahn-Schule könnte sich die Klassenzahl von derzeit zwölf in den nächsten Jahren auf sieben bis neun verringern. Den Realschulzweig besuchen derzeit 460 Schüler. In Zukunft wird die Zahl zwischen 455 und 481 Schülern liegen.

Im gesamten Schulbereich ergeben sich nur leichte Schwankungen, lautet das Fazit von Piellusch: „Daraus lassen sich keine Baunotwendigkeiten ableiten.“ Schulausschussmitglied Bernd Maschke ( SPD) begrüßt, dass keine Schule im Bestand gefährdet ist: „Wir können mit der Entwicklung zufrieden sein.“

Von Rita Nandy