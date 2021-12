Wunstorf

Der Rat hat zu Beginn der neuen Wahlperiode am Mittwoch den Arbeitskreis Schützenfest neu organisiert. Nach der Vorlage der Verwaltung war er in den vergangenen Jahren zu groß, um noch entscheidungsfähig zu sein. Deshalb hatte sich schon eine Doppelstruktur mit einem Organisationsausschuss gebildet. In Gesprächen haben Verwaltung, Politik und Vereine sich jetzt darauf geeinigt, dass der Arbeitskreis künftig sieben Kommunalpolitiker, insgesamt vier Vertreter der Wunstorfer Kompanien und nur je einen Vertreter aller schießenden Schützenvereine in der Kernstadt und im Umland umfassen soll.

„Wir wollen darauf hinarbeiten, dass es sich um ein Schützenfest für die ganze Stadt handelt und nicht nur für die Kernstadt“, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Ehlerding. Seine Fraktion entsandte vier Politiker in den Arbeitskreis und die CDU drei. Thomas Silbermann (SPD) bleibt Vorsitzender.

Von Sven Sokoll