Wunstorf

Eigentlich dreht sich um Pfingsten herum alles um das Wunstorfer Schützenfest. Allerdings ging es am Freitagabend vor dem zweiten Advent in der Abtei auch um das Schützenfest – und ums ehrenamtliche Engagement. Beides vereint in der Person von Friedhelm Haake, der in der Abtei den Ortspreis des Wunstorfer Ortsrates entgegengenommen hat. Ortsbürgermeister Thomas Silbermann und die SPD-Ortsratspolitikerin Kirsten Riedel überreichten die Auszeichnung. Musikalisch geleiteten Klaus Feuermann und Thorsten Doll durch den Festakt.

Der ehrenamtliche Einsatz Haakes reicht aber auch über das Schützenfestwesen der Auestadt hinaus. Für die Fechtabteilung des TuS Wunstorf ist er seit Jahrzehnten aktiv. Dabei schult er nicht nur den Nachwuchs, selber fechten will er weiter, solange es die Fitness erlaubt. Beim Schützenfest hat er noch ein großes Ziel: Wunstorfer Schützenkönig, das fehlt dem Mann noch, der so viel für das Fest getan hat.

Schützenfestabstinenz in den 1920ern

Während bei der Ortspreisverleihung Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und Ortsbürgermeister Thomas Silbermann die Blicke auf die aktuelle Lage der Stadt lenkten und die Investitionen für den Bildungsbereich hervorhoben, blickte Stadtarchivar Klaus Fesche in seinem Festvortrag zurück in Sachen Schützenfest.

Stadtarchivar Klaus Fesche erforschte die Geschichte des Schützenfestes in der Zeit der Weimarer Republik. Quelle: Albert Tugendheim

Wunstorfer Schützenfeste während der Weimarer Republik, das war als Ergänzung zur Ausstellung über Wunstorf während der Weimarer Zeit gedacht. Nicht ganz leicht diese Aufgabe für den Stadtarchivar. Denn: Nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 dachten die Wunstorfer nicht daran, gleich wieder Schützenfeste zu feiern. Ganz anders als in umliegenden Orten. Erst 1925 gab es wieder ein Schützenfest, die Steinhuder etwa hatten schon 1920 wieder ihre Könige ausgeschossen.

Die Suche nach den Ursachen der Wunstorfer Abstinenz führe letztlich zu keinen endgültigen Begründungen, sagte Fesche. Verbote gab es nach dem Ersten Weltkrieg nicht. Vielleicht eine gewisse Waffenmüdigkeit? Oder die Konkurrenz anderer Veranstaltungen, von denen es nach Fesches Recherchen einige gab? Seien es sportliche Termine, politische Versammlungen, Tanzveranstaltungen oder – damals groß im Kommen – Kinovorführungen. Die Akten der damaligen Stadtobrigkeit helfen nicht viel weiter, in den Zeitungen fand Fesche Hinweise. Die allerdings lassen auch keine ganz konkreten Schlussfolgerungen zu.

Schützen sind reformfreudig

1925 gab dann wieder ein viertägiges Schützenfest, während der Weltwirtschaftskrise 1931/32 war dann schon wieder Schluss - wiederum anders als im Umland. Dafür zeigten sich die Wunstorfer Schützen auch in den Jahren der Weimarer Republik schon reformfreudiger als andere. So durften Mädchen am Kinderschützenfest teilnehmen. Dass Frauen entscheidende Positionen einnehmen konnten, war dann allerdings deutlich später. Und das hängt dann wieder mit der Ära Friedhelm Haake zusammen.

Von Albert Tugendheim