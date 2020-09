Mesmerode

Die Schützengesellschaft Mesmerode im gleichnamigen Wunstorfer Ortsteil besteht in diesem Jahr 150 Jahre und ist damit einer der ältesten Schützenvereine in der Region Hannover. Außerdem besteht die Damenabteilung seit 50 Jahren. Doch Königsschießen, Schützenfest, Kommers und der Tag der offenen Tür fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Damit das Jubiläum nicht so ganz spurlos vorübergeht, haben die Schützen am Sonnabend zumindest die Jubiläumsscheibe übergeben. Diese sicherte sich Patrick Stolze.

Der spendierte für seinen Erfolg sogleich ein Fass Bier. Mit 41 Teilnehmern bewertete der stellvertretende Vorsitzende Simon Stolte das wegen Corona auf mehrere Tage verteilte Schießen als erfolgreich. Neben Stolze schafften es auch Steffi Stolte und Jörg Zschetzsche in das Stechen. Alle drei hatten 30 Ringe erzielt. Zschetzsche sicherte sich den zweiten Platz vor Steffi Stolte. Die Jubiläumsscheibe zeigt den Kaliberg, das Mesmeroder Wappen, zwei Gewehre und einen Hasen. Emma Muchin hat sie gestaltet. Die Königsscheiben werden jetzt für ein Jahr verwahrt. Die Schützen hoffen, im nächsten Jahr wieder Schützenfest feiern zu können.

Vorsitzender Friedrich Stolte verfasst zum 150-jährigen Bestehen der Schützengesellschaft Mesmerode eine 200 Seiten starke Chronik. Quelle: Anke Lütjens

Vorsitzender verfasst zum Jubiläum eine Chronik

Zum Jubiläum hat der Vorsitzende der Schützengesellschaft, Friedrich Stolte, eine 200-seitige Chronik mit vielen Fotos verfasst. „Das hat mehr als ein Jahr gedauert. 100 Exemplare werden demnächst als Buch gedruckt“, sagte er. Stolte ist seit fast 40 Jahren Vorsitzender der Schützengesellschaft.

Friedrich Stolte ist seit fast 40 Jahren Vorsitzender der Schützengesellschaft. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Seit 1952 gab es nur vier Vorsitzende. Einer von ihnen ist Heribert Welzel, der dem Verein seit 60 Jahren angehört. Er und Ehrenmitglied Ruth Bergmann, Mitbegründerin der Damenabteilung, erinnern sich an viele alte Geschichten. Eine der Traditionen ist die Kranzniederlegung am Denkmal zu Beginn jedes Schützenfestes, um der Verstorbenen zu gedenken.

Die Chronik enthält neben vielen Informationen auch zahlreiche alte Bilder. Quelle: Anke Lütjens

Fahnenschwenken geht den Schützen zu Herzen

„Als es noch keinen Schießstand gab, haben die Männer in der sogenannten Sandkuhle auf die 50 Meter entfernten Scheiben über einen Wall hinweg geschossen. Das Ergebnis wurde mit einer Holzkelle angezeigt“, sagt Welzel. In früheren Zeiten wollten die Mesmeroder auch verhindern, dass Männer aus Idensen zu ihrem Schützenfest kamen und ihnen die Mädchen wegschnappten. „Die kamen nur bis zur Aue“, sagte Bergmann. Ihr und den anderen Schützen geht vor allem das sogenannte Fahnenschwenken nach dem Katerfrühstück nahe. „Das ist Gänsehaut pur. Da haben viele Pipi in den Augen“, erzählte sie. „Die Musik dazu, ein Menuett von Mozart, haben wir extra auf Blasmusik umschreiben lassen“, ergänzte der Vorsitzende.

Die langjährigen Mitglieder Ruth Bergmann und Heribert Welzel verbinden viele schöne Erinnerungen mit der Schützengesellschaft Mesmerode. Quelle: Anke Lütjens

Erste Fahne fällt Brand zum Opfer

14 Mitglieder gründeten 1870 die Schützengesellschaft Mesmerode. Bereits ein Jahr später wurde das erste Schützenfest gefeiert, 1872 gab es die erste Vereinsfahne. Diese fiel ebenso wie alte Dokumente einem Brand zum Opfer. Zunächst ermittelten die Schützen ihre Könige auf dem Schießstand in Idensen. „Danach lag immer einer im Graben“, erinnert sich Welzel. Das Vereinshaus mit Luftgewehrstand wurde 2003 fertiggestellt. Der Kleinkaliberstand folgte 2006. „Kameradschaft, Brauchtumspflege und Geselligkeit“, zeichnen nach Ansicht von Damenleiterin Elisabeth Stolte die Schützengesellschaft mit ihren 193 Mitgliedern aus.

Von Anke Lütjens