Mesmerode

Das Schützenfest in Mesmerode ist immer das erste im Wunstorfer Stadtgebiet. Wegen der Corona-Pandemie haben die Verantwortlichen der Schützengesellschaft sich jetzt Gedanken gemacht, ob das für den Zeitraum 23. bis 25. April geplante Fest noch realistisch ist. Gemeinsam mit dem Festwirt Jürgen Stach hat der Vorstand nun entschieden, es im September gemeinsam mit dem Erntefest zu feiern. „Ein Schützenfest in Light-Form im April hätten wir abgelehnt“, schrieb der Vorsitzende Friedrich Stolte in einem Rundschreiben an die Mitglieder.

Die Termine für das Königsschießen im März und April sollen vorerst bestehen bleiben, der Vorstand plant das wieder mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Für die am 9. Januar ausgefallene Hauptversammlung steht unterdessen noch kein Ersatztermin fest.

Von Sven Sokoll