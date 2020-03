Wunstorf

Die Schulen sind bis zum 18. April geschlossen. Die bis zum Ende des Schuljahres geplanten Studien- und Klassenfahrten sowie Schüleraustausche ins In- und Ausland fallen nach einer Anordnung des Kultusministers aus. Tagestouren und der Empfang von ausländischen Gäste sind ebenfalls verboten.

Die Schüler sollen aber dennoch die unterrichtsfreie Zeit zum Lernen nutzen. In einem Elternbrief teilt die Evangelische IGS ihren Schülern mit, dass sie regelmäßig in ihr E-Mail-Fach schauen sollen. Die Lehrkräfte können auch digital Aufgaben stellen. Zudem wurden die Schüler am Freitag aufgefordert, ihre Unterrichtsmaterialien mit nach Hause zu nehmen.

Wie die Prüfungen für die Neunt- und Zehntklässler sowie Schüler des 13. Jahrgangs ablaufen werden, stehe noch nicht fest, schreibt Schulleiterin Elke Helma Rothämel. Das Kultusministerium werde Informationen über Benotung, Abschlussprüfungen der Sekundarstufe 1 sowie Abiturprüfungen später bekannt geben. Die Schule veröffentlicht Neuigkeiten auch auf ihrer Homepage.

IGS behält Anmeldetage bei

Nach dem Ausfall des Informationstags vor einer Woche muss die Schule nun auch die Führung für Grundschüler absagen, die für Dienstag, 17. März geplant war. Beibehalten will Rothämel aber auf jeden Fall die Anmeldetage für die fünften Klassen am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. März. „Es ist ja nicht absehbar, wann die Lage wieder besser wird“, sagte Rothämel. Wer dazu noch einen Eindruck von der Schule bekommen will, kann einen Film auf der Internetseite ansehen oder unter Telefon (05031) 940111 mit dem Sekretariat eine Führung in einer kleineren Gruppe vereinbaren.

Zur Anmeldung sollen die Familien nicht ins Sekretariat kommen, sondern ihre Unterlagen bis Freitag, 12 Uhr, in einen Briefkasten auf dem Pausenhof einwerfen. Die Unterlagen haben die Familien bekommen oder können sie auf der Internetseite erhalten. Am selben Tag soll dann auch noch ausgelost werden, wer einen Platz bekommen wird.

Otto-Hahn-Schüler können nicht nach England fahren

Die Otto-Hahn-Schule musste am Freitag noch eine Schülerreise nach England absagen, die eigentlich am Sonntag beginnen sollte. Für zwei fünfte Klassen fallen nun zwei Fahrten nach Steinhude aus, und weitere Klassenfahrten müssen noch storniert werden.

„Das ist eine Krise, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben“, sagte Schulleiterin Helga Radtke. Auch die Haupt- und Realschüler sollen online Aufgaben bekommen, die sie zu Hause bearbeiten können. In der Woche ab dem 20. April folgen dann aber noch zentrale Abschlussprüfungen im Fach Englisch. „Ob das dann wieder stattfinden kann, müssen wir sehen“, sagte Radtke.

Von Rita Nandy und Sven Sokoll